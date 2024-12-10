В СПЧ объяснили, как надо нанимать мигрантов, чтобы с ними в Россию не ехали родственники
При приглашении на работу иностранных граждан следует руководствоваться вахтовым методом, чтобы вместе с рабочими в Россию не переезжали их родственники. Об этом в ходе встречи президента Владимира Путина с членами СПЧ заявил председатель совета Валерий Фадеев.
Он обратил внимание, что из-за большого числа переезжающих вместе с мигрантами родственников образуются анклавы, которые нагружают социальную инфраструктуру.
«Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», - объяснил Фадеев.
По его словам, важным направлением законодательства должно стать ограничение возможностей переезда семей иностранцев, которые не планируют становиться гражданами России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли в первом чтении проект закона, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Плохо владеющие языком школьники будут создавать проблемы для одноклассников и педагогов, рассказал он.