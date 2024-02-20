В Совфеде обсудили введение уголовной ответственности за саботаж в период СВО

Как отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди, из-за проведения спецоперации зарубежные спецслужбы предпринимают большое количество попыток помешать российской стороне не только на поле боя, но и среди мирных граждан.

Для борьбы с этим она предложила ввести в Уголовный кодекс страны понятие саботажа. Под ним будет подразумеваться умышленное скрытое противодействие государственной политике и управлению, которое причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Ковитиди отметила, что нужна четкая формулировка для внесения законопроекта в УК России, поэтому его пока не направили в Государственную думу.

Ранее в письме Госинспекции труда по Нижегородской области заявили, что сотрудников, раскрывших размер своих зарплат, могут уволить и привлечь к дисциплинарной ответственности. Наказание последует, если запрет на разглашение заработной платы есть в договоре, который работник подписал.