27 марта 2024, 03:10

В соцсетях распространили дипфейк с интервью Лаврова

РИА «Новости»
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В социальных сетях распространили фейковое видео с кадрами из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом предупредил МИД РФ на своем официальном сайте.

«В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк», - сообщили в ведомстве.

По данным МИД, авторы дипфейка использовали реальное интервью Лаврова, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии. На эту видеозапись они наложили слова, которых дипломат не произносил.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, к ак отличить дипфейк от настоящего видео. По его словам, современные программы пока не научились создавать абсолютно натуральную картинку, так что фейковые ролики выдают себя прерываниями или надломами звуковой дорожки или подергиванием видео.

Сергей Лавров Видео Россия Интервью МИД РФ Дипфейк
27 марта 2024, 06:31
«Диктант Победы» на знание истории ВОВ пройдет в России
РИА «Новости»
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В России в шестой раз пройдет акция «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны. Тест напишут на шести языках, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Задания 2024 года посвятят 80-летию освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и выходу советских войск на границы СССР. Акция пройдет во всех регионах России и на территории 50 зарубежных государств. Диктант переведут на английский, французский, китайский, арабский и испанский языки. Площадки проведения тестирования откроют в музеях, школах, на вокзалах, в поездах дальнего следования, самолетах и аэропортах.

«В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В 2022 году в одном только Подмосковье открыли более тысяч мест проведения «Диктанта Победы». Для участия в тестировании ввели предварительную онлайн-регистрацию.

Праздники ВОВ История «Единая Россия»
27 марта 2024, 05:56
Семьям погибших в Crocus City Hall назначили 32 пенсии по потере кормильца
РИА «Новости»
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Родственникам погибших в результате теракта в Crocus City Hall назначили 32 пенсии по случаю потери кормильца. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

По его словам, пенсии назначили в беззаявительном порядке. Сотрудники фонда стараются проактивно выявлять семьи, в которых есть погибшие и пострадавшие. Они принимают граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим, подчеркнул Чирков.

Глава фонда добавил, что на горячую линию уже поступило 270 обращений, касающихся выплат, а также еще пять - в единый контакт-центр. В частности, люди спрашивали о выплате пособия на погребение и компенсации вреда здоровью.

«Выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде», - рассказал Чирков.

Он объяснил, что правопреемники могут обратиться за выплатой этих средств до истечения полугода со дня смерти застрахованного лица.

Ранее бизнесменов, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, предупредили о возможности получить денежную компенсацию за утрату имущества.

Пенсия Россия Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 05:10
Россиян предупредили о новом виде мошенничестве после теракта в Crocus City Hall
Freepik
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Мошенники могут использовать опубликованные данные жертв теракта в Crocus City Hall для создания фейковых копий страниц в соцсетях и мессенджерах ради сбора средств. Об этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал РИА «Новости».

По его словам, публикация списка имен пострадавших во время теракта только упростит работу мошенников при создании поддельных страниц жертв или их родственников.

«Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что-то или иное имя находится в официальном списке пострадавших», - подчеркнул Кузьменко.

Эксперт посоветовал перед отправкой денег в благотворительный фонд для начала убедиться, что эта организация существует и официально зарегистрирована.

Кроме того, не нужно переводить деньги на карту или по номеру телефона. Мошенники часто торопят свои жертвы, пытаются воздействовать на эмоции, стремясь, чтобы у них отключилось критическое мышление. По словам Кузьменко, это все приемы из социальной инженерии.

Ранее певец Shaman заявил, что направит все полученные от концерта в Ессентуках средства на помощь пострадавшим в Crocus City Hall.

Роскачество Соцсети Мошенничество Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 23:11
«Металлические конструкции поплавлены». Рабочие рассказали о разборе завалов в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Разбиравшие завалы после теракта в Crocus City Hall рабочие рассказали, что в сгоревшем концертном зале расплавились даже металлические конструкции. Об этом«Известиям» сообщил бригадир Владимир Шуньков.

Разбиравшие завалы после теракта в Crocus City Hall рабочие рассказали, что в сгоревшем концертном зале расплавились даже металлические конструкции. Об этом «Известиям» сообщил бригадир Владимир Шуньков.

Рабочие разбирали завалы вместе с сотрудниками МЧС, причем работали добровольно и круглые сутки. По их словам, несущие конструкции были сильно повреждены огнем.

«Там все разрушено, полностью повреждено огнем, что аж металлические конструкции поплавлены, высокая температура была», - рассказал Шуньков.

Строитель Александр Москаленко признался, что работать было не сложно и физически, и морально. Он добавил, что был нанесен большой урон.

Ранее китайский студент Ван Хай Вэй около стихийного мемориала возле Crocus City Hall нарисовал картину с большим количеством красных цветов, олицетворяющих кровь погибших людей.

Этим вечером началась панихида по жертвам теракта. Она проходит у мемориала погибшим возле Crocus City Hall. В результате нападения террористов погибли 139 человек.

Спасатели МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall

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