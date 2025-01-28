В Сети появились вакансии для аэропортов юга России. Когда ждать открытия?

«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим обучения и тренировки, чтобы специалисты сохраняли компетенции и навыки, и были готовы возобновить работу, как только примут соответствующее решение», - заявили в пресс-службе.

В холдинге добавили, что часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи. Компания также поддерживает укомплектованность кадрового состава аэропортов Анапы и Краснодара, публикуя вакансии на освободившиеся должности, а также занимаясь подготовкой специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«В том числе это касается и специальностей, задействованных в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно, для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы», - подчеркнули в «Аэродинамике».

При этом в пресс-службе аэропорта Геленджика отметили, что на данный момент о возобновлении работы воздушной гавани в формате регулярных рейсов «не может быть и речи».

На юге России 12 аэропортов приостановили работу в феврале 2022 года. Такое решение приняли ради безопасности полетов.