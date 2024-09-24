24 сентября 2024, 22:45

В семечках из магазинов Петербурга нашли яд

Freepik
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Кадмий обнаружили в семечках из магазинов Санкт-Петербурга. При высоких концентрациях он может вызвать патологические изменения в организме человека, сообщил сайт kp.ru.

Исследование провели сотрудники «Общественного контроля». Они пришли к выводу, что в каждой из 10 проверенных пачек семечек из петербургских магазинов содержался опасный яд.

В процессе развития подсолнечника в его семенах может накапливаться кадмий. Он попадает в почву вместе с фосфатами, которые используют в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

В организации уточнили, что употребление 100 граммов семечек может привести к тому, что в организм человека попадет треть допустимой для него дозы токсичного металла. Это может вызвать заболевания легких увеличить риск развития онкологических заболеваний.

В Петербурге после выборов зафиксировали 24 случая острых кишечных инфекций среди полицейских и сотрудников избирательной комиссии. Выяснилось, что в обедах на избирательных участках содержались кишечная палочка и сальмонелла.

Исследования Санкт-Петербург Магазины Удобрения
24 сентября 2024, 21:16
Войсковых священников призвали бороться с неоязычеством в армии
РИА «Новости»
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Популярность неоязыческих культов начала расти среди российских военнослужащих. Вступить в борьбу за чистоту духовности солдат призвал войсковых священников патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что священнослужители в своих проповедях или беседах с военными должны напоминать о подвигах христианских святых, которые имели отношение к военной службе.

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит насилию, силе. А армия - это место, где проявляется человеческая сила», - привело слова патриарха РИА «Новости».

Глава РПЦ подчеркнул, что продвигающие идеи неоязычества считают, что христианство не совместимо с воинским героизмом. Но это далеко не так, поэтому задача священников сделать так, чтобы эти идеи не распространялись.

Также предстоятель Русской православной церкви заявил, что неоязычество проникло в российские школы для влияния на будущие поколения. Патриарх призвал сделать все, чтобы не дать погубить молодежь.

«Не было бы Русской церкви - не было бы России в том виде, в каком она существует, не было бы объединения славянских народов и создания великой нации. Отрицание этого вклада означает подрыв фундамента идентичности нашего народа», - подытожил Кирилл.

В конце августа в Краснодарском крае силовики задержали организаторов ячейки китайской секты «Фалуньгун»*. В региональном главке СК уточнили, что задержанные на протяжении двух лет вовлекали в свою организацию новых адептов и распространяли специальную литературу.

*Организация, признанная нежелательной в России.

Священники РПЦ Военные Религия Армия Патриарх Кирилл
24 сентября 2024, 13:41
Владелица сети ПВЗ опровергла сообщения об ухудшении условий сотрудничества с WB
РИА «Новости»
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Сообщения о том, что после начала бракоразводного процесса между Татьяной Бакальчук (Ким) и ее супругом Владиславом, условия взаимодействия с Wildberries ухудшились не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в беседе с 360.ru рассказала одна из партнеров компании Анастасия Белякова.

Анастасия пояснила, что владеет сетью пунктов выдачи Wildberries в Московской области. С маркетплейсом сотрудничает с 2021 года.

«По поводу ситуации вокруг раздела имущества Бакальчук, а именно информации о том, что из-за происходящего якобы как-то изменились в худшую сторону условия работы с компанией, - это я могу официально опровергнуть, потому что нас, владельцев пунктов выдачи, не коснулось это никаким образом», - подчеркнула она.

По ее словам, партнеры WB продолжили работать с компанией по прежним правилам и никаких изменений не почувствовали.

«Не были введены какие-то новые правила или внесены какие-то ужесточающие пункты в договор оферты, на основании которого мы работаем. То есть не изменилось вообще практически ничего. Мы работаем в прежнем режиме, на прежних условиях. На прежних же условиях получаем выплаты», - пояснила собеседница 360.ru.

Девушка отметила, что буквально за вчерашний день получила выплату, которая полагается ей за работу ПВЗ. Нигде ничего не урезано, нигде финансово никак никто не пострадал, указала она, подчеркнув, что чувствует себя более чем уверенно и буквально на этой собирается открыть еще один пункт.

«Я не переживаю за перспективу работы компании, потому что она огромная и, на мой взгляд, имеет уже уровень национальной важности и федеральный масштаб. Поэтому я уверена, что команда WB сделает все, чтобы партнеры остались и были довольны сотрудничеством. Также как и клиенты», - заключила Анастасия.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
24 сентября 2024, 12:17
Ян Абрамов соберет команду адвокатов, чтобы защищаться от Алсу
РИА «Новости»
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Бизнесмен Ян Абрамов соберет команду адвокатов для защиты от притязаний со стороны бывшей жены Алсу. Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Александр Добровинский.

Он отметил, что Абрамов дал полномочия в сборе команды адвокатов в Великобритании с учетом намерения Алсу обратиться с иском против экс-супруга в Английский королевский суд.

«Связался с коллегами в Лондоне. Не так много в нынешней политической ситуации желающих и имеющих возможность адвокатов представлять интересы гражданина РФ против гражданки Великобритании. Однако мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок Алсу Абрамовой, бывшей супруги Яна», - написал Добровинский.

В конце августа Алсу завершила развод с мужем. Пара официально разошлась после 18 лет брака, инициатором развода стала певица.

Алсу Адвокаты
24 сентября 2024, 12:15
В Госдуме объяснили, на что распространится запрет на пропаганду чайлдфри
РИА «Новости»
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Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете пропаганде бездетности распространят на интернет, фильмы, рекламу и средства массовой информации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что законопроект предусматривает создание препятствий для свободного распространения информации, популяризирующей бездетность и осознанный отказ от рождения детей.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», - написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что наказание за нарушение закона станет административным и штрафы составят от 400 тысяч рублей для обычных людей и до пяти миллионов рублей для коммерческих структур.

Законопроект о штрафах за пропаганду бездетности среди россиян поддержали в правительстве, но внесли свои коррективы. В частности, чиновники попросили депутатов прописать в законе расширенное понятие «отказ от деторождения» ко второму чтению.

Штрафы Дети Законы Госдума РФ Запреты Депутаты

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