В самой популярной школе Екатеринбурга появились классы «М», «О» и «Р»

Именно в эту школу ежегодно набирают много первоклассников. В этом году в учебном заведении появились классы с литерами «М», «О» и «Р».

«В классах по 30-33 человека», - отметил автор материала.

Весь актовый зал заполнили первоклассники. Школьников приходилось размещать вдвоем на одно кресло. В общей сложности в Екатеринбурге работает 161 общеобразовательное учреждение. В новом учебном году в городские школы отправились 207 тысяч учеников.

Накануне возле школы № 148 на улице Бебеля в Екатеринбурге подралась толпа подростков. По данным очевидцев, не менее 10 школьников набросились на юношу, которого били руками и пинали. За потасовкой наблюдали сверстники.