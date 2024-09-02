02 сентября 2024, 10:55

В самой популярной школе Екатеринбурга появились классы «М», «О» и «Р»

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В школу № 23 в Екатеринбурге набрали 14 первых классов. Об этом сообщило агентство URA.RU.

Именно в эту школу ежегодно набирают много первоклассников. В этом году в учебном заведении появились классы с литерами «М», «О» и «Р».

«В классах по 30-33 человека», - отметил автор материала.

Весь актовый зал заполнили первоклассники. Школьников приходилось размещать вдвоем на одно кресло. В общей сложности в Екатеринбурге работает 161 общеобразовательное учреждение. В новом учебном году в городские школы отправились 207 тысяч учеников.

Накануне возле школы № 148 на улице Бебеля в Екатеринбурге подралась толпа подростков. По данным очевидцев, не менее 10 школьников набросились на юношу, которого били руками и пинали. За потасовкой наблюдали сверстники.

Школы Школьники Екатеринбург
02 сентября 2024, 11:14
Родственники жертв катастрофе Ми-8 получат выплаты и бесплатные авиабилеты
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Родственники туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» в Камчатском крае, получат единовременные выплаты и бесплатные билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение власти региона приняли в ходе совещания под председательством заместителя министра транспорта России Владимира Потешкина.

«Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.

Из общей суммы два миллиона составят страховые выплаты, один миллион выделит перевозчик, 300 тысяч рублей пойдут на материальную помощь родственникам. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения возьмет на себя авиакомпания «Витязь-Аэро».

Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно предоставят компании «Аэрофлот» и S7 Airlines.

«Аэрофлот» оформит билеты в офисах продаж, а для получения билетов от S7 Airlines необходимо направить запрос на электронную почту перевозчика assistance@s7.ru с указанием личных данных.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел всех погибших при крушении вертолета Ми-8. По решению властей региона, 3 сентября на Камчатке объявили днем траура по жертвам крушения.

Вертолеты Камчатка
01 сентября 2024, 11:25
Выплата за сверхурочную работу увеличилась в России
РИА «Новости»
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В России с 1 сентября выступил в силу закон, который внес поправки в статью 152 Трудового кодекса, регламентирующую порядок оплаты сверхурочных работ. Поправки внесли в целях увеличения заработка работников, которым приходится работать сверхурочно.

Теперь работодатели для расчета выплаты за сверхурочную работу будут учитывать стимулирующие и компенсационные выплаты. С 1 сентября первые два часа сверхурочной работы оплатят в полуторном размере, а следующие часы - в двойном размере.

Ранее размер оплаты высчитывали по среднему заработку сотрудника, куда включали премии и оклад. Теперь для расчета учтут и другие выплаты. При этом у работника останется право взять за сверхурочную работу дополнительный отгул.

Президент России Владимир Путин указывал на снижение уровня безработицы в стране до отметки в 2,6%.

Выплаты в России Работа
31 августа 2024, 08:58
Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире
РИА «Новости»
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В конце лета рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Его актуальный курс должен быть порядка 27 рублей за один американский доллар, сообщило РИА «Новости».

Агентство составило рейтинг самых крупных мировых экономик по стоимости набора из стаканчика колы, картошки фри и бургера. Дешевле всего такой обед обойдется в России, а дороже всего - в Израиле.

По паритету покупательной способности курс рубля в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет около 26,7 рубля за один доллар. Год назад наблюдалась аналогичная ситуация, тогда курс рубля по ППС находился на отметке 32,07 за один доллар.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер объяснил, что на курс рубля влияют динамика денежной массы, торговый баланс РФ на основе экспорта и импорта, инфраструктурные барьеры и геополитическая риск-премия.

Ранее экономист Георгий Остапкович сообщил, что в августе стоимость доллара превысит 90 рублей.

Рубль Россия
30 августа 2024, 23:08
Участники СВО пополнят кадровый резерв в Самарской области
Unsplash
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Региональную программу «Школа героев Самарской области» запустят с 1 октября для пополнения кадрового резерва из участников спецоперации. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Его слова привел «Интерфакс».

«Начиная с 1 октября, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, начнут обучение по хорошим образовательным программам», - заявил он.

По словам Федорищева, прошедших обучение пригласят на работу в правительство Самарской области или в муниципалитеты.

Врио губернатора, в свою очередь, отметил, что региональная программа «Школа героев Самарской области» является продолжением программы развития «Время героев».

Президент Владимир Путин прокомментировал региональную кадровую программу для участников СВО. Он отметил, что нужно поддерживать тех, кто «готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур».

Школы Работа Владимир Путин

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