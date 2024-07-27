27 июля 2024, 05:04

В РЖД начнут продавать особенные билеты до юга

РИА «Новости»
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Пассажиры поездов на некоторых маршрутах смогут купить билеты с пересадкой внутри поезда, в случае невозможного приобретения билета на весь маршрут. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути», - заявили в компании.

Пока эта функция доступна для поездов, которые следуют из Москвы в Новороссийск, Кисловодск, Анапу и Адлер. Эти направления выбрали в связи с большим спросом в летний сезон. Пересесть разрешат на станциях Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Рязань, Россошь, Лиски, Новочеркасск и Лихая.

Обязательным условием для пересадки установили длительность стоянки поезда на станции не меньше пяти минут. За это время пассажир успеет перейти на другое место.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, в какие поезда нельзя заходить провожающим. Ими оказались «Сапсаны» и курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом скоростные составы.

РЖД Санкт-Петербург Путешествия Краснодар Отпуск Поезда Москва
27 июля 2024, 03:23
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в следующем году
РИА «Новости»
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Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», - сказала она.

По ее словам, самая большая выплата по больничному листу за один день увеличится в два раза - с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей. Соцпенсии и пенсии по пенсионному обеспечению повысят на 9,5%, страховые пенсии проиндексируют два раза в следующем году: с 1 февраля - на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%».

Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России, жители блокадного Ленинграда, ветераны и инвалиды.

Ранее комитет ГД по труду рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала. Помимо этого, в комитете одобрили поправку о прибавке к пенсии для инвалидов.

Пенсия Дети Беременность Выплаты в России Ветераны Семья Россия Инвалиды Деньги Больничный
27 июля 2024, 02:15
«Принципиальная позиция». Wildberries решил запретить бренд «WВнутый»
РИА «Новости»
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Wildberries решил оспорить использование товарного знака «WВнутый/Вэбэнутый», который ранее зарегистрировала предприниматель Ольга Кащева. Об этом сообщил РБК.

Заседание по этому вопросу состоялось в палате по патентным спорам 26 июля, однако принятие решения отложили.

Товарный знак зарегистрировали в прошлом году. Его печатали на кухонной посуде, одежде и обуви. Как отметили в пресс-службе маркетплейса, оспорить решили из-за того, что правовую охрану знаку предоставили с нарушением требований закона, поэтому такое название бренда нужно признать недействительным.

Например, его регистрация противоречит общественным принципам, интересам, гуманности и морали, отметили в Wildberries. Также покупатели могут неправильно истолковать знак.

Как заявила сама Кащева, о начале разбирательства она узнала от третьих лиц, которые предложили услуги по защите ее прав после подачи заявки об аннулировании бренда со стороны маркетплейса.

«У [Wildberries] принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование - это факт того, что бренд компрометирует их», - сказала она.

Ранее член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов рассказал, что основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук получат равные доли в компании в случае развода. Однако может сложиться другой сценарий, если между супругами есть брачный договор.

Законы Маркетплейсы
27 июля 2024, 00:47
В Карелии попросили признать факт геноцида народов СССР в годы ВОВ
РИА «Новости»
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Прокуратура Карелии отправила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР в военные годы. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Верховный суд республики рассмотрит заявление прокурора о признании военных преступлений и преступлений против человечности в виде геноцида, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (сейчас Карелия) в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год.

На судебном заседании прокурор Карелии подал ходатайство о включении в материалы дела документов, полученных из Генпрокуратуры Белоруссии. В них содержатся информация о геноциде граждан Советского Союза белорусской национальности, проживавших в Карело-Финской ССР в годы оккупации.

В частности, в дело включили свидетельства бывшей узницы концентрационного лагеря в поселке Ильинский Олонецкого района. Ее семья вместе с многими другими переехала из Белоруссии в Карелию перед началом войны.

Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы ВОВ. Вердикт вынесли в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда. В материале дела было 14 томов, которые поступили в суд по заявлению прокурора области в июне прошлого года.

Белоруссия Суд СССР Преступления Семья Военные ВОВ Войны Россия Игорь Краснов Великая Отечественная война
26 июля 2024, 23:17
Хинштейн признался, что упрашивает жену отказаться от Instagram
РИА «Новости»
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи, соавтор законопроекта о запрете размещения рекламы в Instagram* Александр Хинштейн заявил, что разошелся во взглядах по поводу использования запрещенной соцсети со своей супругой. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Он признался, что пытался убедить свою жену, актрису и ведущую Ольгу Полякову отказаться от использования запрещенной соцсети и «мигрировать» во «ВКонтакте», но обращения Хинштейна не принесли результат.

Также глава комитета Госдумы опроверг сообщения о том, что супруга размещала рекламу на данной площадке. Он отметил, что это нетрудно проверить.

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <…> Буду дальше ее убеждать проститься с инстой (Instagram* - прим. ред.), хотя сделать это не так-то просто», - заключил Хинштейн.

В первом чтении в Госдуме 25 июля одобрили законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими соцсетях, в частности Instagram и Facebook.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевский озвучил инициативу о запрете иноагентам как-либо использовать социальные сети.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Facebook Законы Госдума РФ Реклама Соцсети Instagram

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