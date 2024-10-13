13 октября 2024, 12:09

В РПЦ указали на связь квадробинга с ЛГБТ-идеологией

РИА «Новости»
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Квадробинг — опасная субкультура, которая готовит подростка к принятию антиценностей, в том числе и ЛГБТ-идеологии*. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Квадробинг - опасная субкультура, которая готовит подростка к принятию антиценностей, в том числе и ЛГБТ-идеологии*. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с ушками или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое - когда остаются такими „зверьками“ в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных», - заявил священник.

Опасность субкультуры, по его мнению, в том, что ребенок начинает искать в себе альтернативную идентичность, что психологически готовит его к принятию множества гендеров и ЛГБТ-идеологии*. Квадробинг Лукьянов назвал экспериментом над российскими детьми и предупредил об опасных последствиях.

«Если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур», - подытожил священник.

Чтобы отвлечь детей от квадробинга, родителям нужно проявить больше внимания, заметила представитель МИД Мария Захарова. Она также суверена, что эта субкультура связана с «гендерным безумием».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Священники Дети РПЦ Животные
13 октября 2024, 12:55
Глава Сибая оговорился и выразил соболезнования в честь Дня Башкортостана
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Исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов выразил «искренние соболезнования», поздравляя горожан с Днем республики. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал Baza.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги… примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», - заявил Озерцов.

Горожане отреагировали робкими аплодисментами. По информации Telegram-канала, Озерцов совсем недавно стал главой Сибая. В городе проживает более 50 тысяч человек, он имеет статус городского округа.

Жители села Ташбулатово в Башкирии опрокинули сотовую вышку , опасаясь ее негативного влияния на здоровье. После падения вышки в населенном пункте пропала сотовая связь.

Башкирия
13 октября 2024, 01:43
Спиртзавод крупнейшего в России производителя водки лишился лицензии
Unsplash
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Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области из-за выбросов в реку Чугунка. Предприятие принадлежит производителю водки Novabev Group, сообщил РБК.

Информация о приостановке лицензии «Спиртзавода Чугуновский» появилась в реестре Росалкогольтабакконтроля. Ведомство приняло это решение 10 октября.

Жители Воротынского района в апреле пожаловались на массовую гибель рыбы. Анализ воды показал, что Чугунку загрязнили сточные воды спиртзавода. На самом предприятии специалисты Росприроднадзора нашли 13 нарушений при обращении с отходами. Ведомство выписало штраф и обратилось в суд. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск с требованием очистить сбрасываемые воды.

Спиртзавод принадлежит Novabev Group, который производит водку Beluga и «Архангельская». По итогам 2023 года компания являлась крупнейшим производителем этого напитка в России.

В Подмосковье инспекторы эконадзора нашли виновных в загрязнении реки Пахры. Они вынесли предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске.

Алкоголь Бизнес Экология
12 октября 2024, 23:45
Названа причина административного штрафа вдовы Маслякова
РИА «Новости»
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Выписанный Таганским районным судом Москвы административный штраф на четыре тысячи рублей вдове основателя КВН и главному редактору «КВН ТВ» Светлане Масляковой связан с показом в эфире старых выпусков программ с участием артистов-иноагентов без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба судов российской столицы.

В ведомстве пояснили, что в эфире телеканала показали комика Семена Слепакова*, выступавшего на сцене, и сидящего в жюри лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*.

За показ в эфире артистов-иностранных агентов без маркировки главного редактора Светлану Маслякову оштрафовали по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации на четыре тысячи рублей.

О выписанном Светлане Масляковой штрафе стало известно еще во вторник, 8 октября. Но тогда пресс-служба судов Москвы не указала в своем сообщении причин, указав только статью. После сообщение отредактировали.

* включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

Штрафы Телевидение Иноагенты
12 октября 2024, 22:46
Младший сын Кадырова построил на плацу бойцов СОБР «Ахмат»
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Бойцы спецподразделения «Ахмат» провели построение на плацу учебно-тренировочного центра в селе Ахмат-Юрт. Всем процессом командовал младший сын главы Чечни Адам Кадыров. Видео опубликовал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сын провел построение личного состава в качестве главного куратора специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения.

«Адам поблагодарил бойцов за безупречное выполнение поставленных перед ними задач. Ребята активно тренируются, повышают свой профессиональный уровень», - написал Кадыров.

Он добавил, что по его поручению сын вручил высшую награду республики - Орден Кадырова командиру подразделения Тимуру Эдилову, а личному составу передал новые служебные машины, а также поощрил сотрудников учебного центра.

Кадыров также поблагодарил бойцов за службу и пожелал им успехов в работе на благо России и Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что все ответственные к взрыву на автозаправке в Грозном понесут ответственность за гибель четырех человек. Он подчеркнул, что на месте пожара работают следователи, которые установят причину возникновения огня и последующей детонации цистерны с топливом. Также глава региона принес слова соболезнования семьям и близким погибших.

Взрыв на АЗС в Байсангуровском районе Грозного прогремел днем в субботу, 12 октября. На месте погибли двое взрослых и двое детей. Причиной детонации стал охвативший станцию пожар. От взрывной волны цистерну с топливом выкинуло к жилым домам.

Чечня Рамзан Кадыров Адам Кадыров

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