В России запретили посредникам принимать экзамены у мигрантов

«При организации и проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации государственным учреждениям, <…>, запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена и (или) выдаче иностранным гражданам сертификата», - говорится в документе.

Теперь тестировать иностранцев, а также выдавать им документы вправе только государственные учреждения, включенные в перечень, установленный российским правительством. Кабмин также определит размер платы за проведение экзаменов для мигрантов.

Ранее Путин заявил, что мигранты должны знать русский язык, российские традиции и законы, чтобы отношение россиян к ним изменилось в лучшую сторону.