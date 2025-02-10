В России захотели ввести обязательную маркировку радиаторов

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В проекте речь идет об отопительных конвекторах, радиаторах центрального отопления и их секциях.

Как считают в Минпромторге, введение обязательной маркировки снизит долю незаконного оборота отопительных приборов, а также повысит безопасность потребителей и эффективность проверок в этой сфере.

В России с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отопительных приборов.

В случае принятия законопроекта производители и продавцы таких товаров должны будут зарегистрироваться в системе маркировка, а с 1 ноября наносить знаки идентификации на реализуемую продукцию.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что обязательная маркировка позволит бороться с фальсификацией косметики , в частности, на маркетплейсах.