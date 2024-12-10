10 декабря 2024, 13:59

В России захотели создать реестр домашних животных

Unsplash
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В России предложили создать единый реестр домашних животных. Авторами инициативы стали депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь и его коллеги из комиссии по экологии и природопользованию. В беседе с 360.ru парламентарий рассказал детали законопроекта.

Реестр питомцев будет представлять собой электронную информационную систему. В базу данных предлагается вносить сведения о домашних животных: породу, пол, дату рождения и данных о прививках. Также в реестре появятся сведения о хозяине, объяснил Рябоконь.

«Создание реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев. Так, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку и это позволит быстро найти хозяина», - добавил он.

В случае нападения собаки на человека можно будет оперативно найти хозяина и привлечь его к ответственности. При поимке брошенного питомца появится возможность установить бывшего владельца.

«Кроме этого, ветеринарные органы мгновенно получат информацию о прививках животного на пунктах контроля с целью контроля перемещения заболевших животных», - подчеркнул Рябоконь.

Необходимость регистрации распространят как на новорожденных, так и на взрослых питомцев. Вступление законопроекта в силу специально отложили до 2026 года, чтобы было время продумать механизм регистрации.

Регистрация животных должна быть бесплатной, считает парламентарий. Законопроект не предполагает ответственности за невыполнение требований по регистрации животных. Этот вопрос проработают при рассмотрении проекта в ГД.

Ранее Госдума приняла закон об административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

Законы Депутаты Собаки Животные
10 декабря 2024, 14:34
Володин назвал долю плохо знающих русский язык детей мигрантов
РИА «Новости»
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Доля детей иностранцев, которые не знают или плохо владеют русским языком, составляет а 41%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка - у 41% детей мигрантов», - отметил он.

Дети Мигранты Русский язык Госдума РФ
10 декабря 2024, 14:32
Законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского приняли в ГД
РИА «Новости»
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Согласно документу, при приеме детей в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка о законности нахождения ребенка в России. Также потенциальных учеников начнут тестировать на знание русского языка.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка - у 41% детей мигрантов», - написал Володин.

По его словам, русский необходимо знать для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы. Рассмотрение законопроекта планируется завершить в приоритетном порядке.

Накануне правительство поддержало идею не брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Дети Школы Мигранты Запреты
10 декабря 2024, 04:44
Краба размером с мотоцикл заметили на крыше авто во Владивостоке
РИА «Новости»
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Огромного краба размером с мотоцикл заметили жители Владивостока на крыше автомобиля. Видео необычного багажа опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Морского обитателя погрузили на крышу автомобиля Mitsubishi Outlander и прикрыли тентом. Однако ветер раздул тент, и жители Владивостока смогли снять на видео гигантский деликатес. Машину заметили на Золотом мосту.

В Telegram-канале развернулись баталии - местные жители гадают, настоящий это камчатский краб или муляж. Мнения разделились. Авторы канала попытались связаться с владельцем автомобиля, чтобы выяснить истину.

«Я б для других регионов написала, что настоящий, еще и не самый большой. Экзотика», - написала одна из комментаторов.

В сентябре пограничники изъяли более 3,5 тонны браконьерского краба на побережье Охотского моря. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 11 миллионов рублей.

Видео Машины Владивосток
09 декабря 2024, 21:49
Суд приостановил работу ресторана известной в Москве сети из-за антисанитарии
Unsplash
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Работу одного из заведений популярной в Москве сети «Моремания» приостановили на два месяца. Решение принял Бабушкинский суд российской столицы, сообщила пресс-служба общей юрисдикции в официальном Telegram-канале.

Речь идет о рыбном ресторане, расположенном на проспекте Мира. Суд признал юридическое лицо заведения виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в организации общественного питания (статья 6.6 КоАП РФ).

Проблемы с санитарией в ресторане выявили в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора. Специалисты ведомства пришли к выводу, что допущенные нарушения потенциально могут нести риск отравлений для посетителей. После этого на организацию составили протокол.

Летом 2023 года суд на три месяца останавливал работу ресторана той же сети - заведения на Житной улице в центре Москвы. Здесь отравился посетитель, а результаты дальнейшей проверки выявили грубые нарушения санитарных норм.

Суд Питание Роспотребнадзор Рестораны Москва

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