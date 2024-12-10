В России захотели создать реестр домашних животных

Реестр питомцев будет представлять собой электронную информационную систему. В базу данных предлагается вносить сведения о домашних животных: породу, пол, дату рождения и данных о прививках. Также в реестре появятся сведения о хозяине, объяснил Рябоконь.

«Создание реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев. Так, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку и это позволит быстро найти хозяина», - добавил он.

В случае нападения собаки на человека можно будет оперативно найти хозяина и привлечь его к ответственности. При поимке брошенного питомца появится возможность установить бывшего владельца.

«Кроме этого, ветеринарные органы мгновенно получат информацию о прививках животного на пунктах контроля с целью контроля перемещения заболевших животных», - подчеркнул Рябоконь.

Необходимость регистрации распространят как на новорожденных, так и на взрослых питомцев. Вступление законопроекта в силу специально отложили до 2026 года, чтобы было время продумать механизм регистрации.

Регистрация животных должна быть бесплатной, считает парламентарий. Законопроект не предполагает ответственности за невыполнение требований по регистрации животных. Этот вопрос проработают при рассмотрении проекта в ГД.

Ранее Госдума приняла закон об административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.