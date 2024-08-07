В России зафиксировали рост продаж китайских автомобилей

«По итогам июля китайские бренды занимают 81% на российском рынке. Продажи марок Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr выросли в 3-6 раз по сравнению с прошлым июлем», - отметил собеседник издания.

Он добавил, что доля китайских автопроизводителей на российском рынке стабилизировалась на уровне 61%, увеличившись примерно на 10% за год. При этом он предупредил, что возможная блокировка неофициальных поставок автомобилей Zeekr может негативно сказаться на позиции этого бренда в России.

Ранее москвич, купивший китайский внедорожник Omoda C5 , рассказал о поломке двигателя и фар спустя девять месяцев использования.