В России задумались о создании министерства патриотического воспитания

В России могут создать министерство, которое будет отвечать за патриотическое воспитание и молодежную политику. Об этом сообщили «Ведомости» , ссылаясь на источники, приближенные к администрации президента.

Новое министерство могут создать после инаугурации президента Владимира Путина, которое наметили на 7 мая. По данным источников, ведомство создадут на базе Росмолодежи, передав ей часть функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

Также собеседники издания сообщили, что в России могут объединить Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство. Так было до 2018 года. При этом пресс-служба Минобрнауки сообщила газете, что не располагает информацией о формировании нового ведомства.

Еще один собеседник издания назвал преждевременными разговоры о структурных изменениях. Решение по таким вопросам могут пересмотреть в последний момент, добавил он.