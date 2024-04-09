09 апреля 2024, 11:17

В России задумались о создании министерства патриотического воспитания

РИА «Новости»
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В России могут создать министерство, которое будет отвечать за патриотическое воспитание и молодежную политику. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на источники, приближенные к администрации президента.

В России могут создать министерство, которое будет отвечать за патриотическое воспитание и молодежную политику. Об этом сообщили «Ведомости» , ссылаясь на источники, приближенные к администрации президента.

Новое министерство могут создать после инаугурации президента Владимира Путина, которое наметили на 7 мая. По данным источников, ведомство создадут на базе Росмолодежи, передав ей часть функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

Также собеседники издания сообщили, что в России могут объединить Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство. Так было до 2018 года. При этом пресс-служба Минобрнауки сообщила газете, что не располагает информацией о формировании нового ведомства.

Еще один собеседник издания назвал преждевременными разговоры о структурных изменениях. Решение по таким вопросам могут пересмотреть в последний момент, добавил он.

Россия Владимир Путин Молодежный
09 апреля 2024, 11:14
«Делаю все, что говорят врачи». Губернатор Мурманской области встал на ноги после покушения
РИА «Новости»
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что «потихоньку встает на ноги и ходит» после совершенного на него покушения 4 апреля. В своем Telegram-канале чиновник добавил, что следует всем рекомендациям врачей.

«Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», - написал он.

Нападение на Чибиса произошло после того, как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Мужчина нанес ему ранение в живот. Пострадавшего чиновника срочно госпитализировали, а затем ему сделали операцию.

Злоумышленника задержали, на допросе он признался, что испытывает личную неприязнь к Чибису.

Фигуранта уголовного дела арестовали до 5 июня.

Врачи Чиновники Андрей Чибис Мурманская область
09 апреля 2024, 10:19
Водителей в Москве начали штрафовать за стоянку на направляющем островке
РИА «Новости»
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Камеры в Москве начали фиксировать нарушения, связанные со стоянкой на направляющем островке. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Камера видеонаблюдения фиксирует заезд автомобиля на островок и дает водителю пять минут. После этого выписывается штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Информация о нарушении и санкциях передается в ГИБДД.

В ЦОДД уточнили, что такой комплекс фиксации работает на набережной Академика Туполева в районе Лефортово. Камеры вскоре могут появиться в других районах Москвы.

В организации пояснили, что парковка на островках часто является причиной аварии, поскольку оставленные автомобили ограничивают обзор других автомобилистам. Понятие «островок направляющий» появилось в ПДД в марте 2023 года. Они необходимы для разделения и слияния транспортных потоков.

Ранее россиян предупредили о штрафах за незаконную установку ветровиков.

ГИБДД Водители Москва
09 апреля 2024, 09:10
Уровень реки Урал вновь поднялся за сутки
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За прошедшие сутки уровень реки Урал в Оренбурге поднялся на 25 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«По состоянию на 08:00 во вторник, 9 апреля, уровень реки Урал поднялся до 897 сантиметров. Опасным является уровень в 930 сантиметров», - заявили в пресс-службе.

Кроме того, за прошедшие сутки река Сакмара у Татарской Каргалы прибавила на 22 сантиметра. Теперь ее текущий уровень составляет 805 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров.

«По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды достигнет пика. Находящимся в зоне подтопления оренбуржцам необходимо покинуть свои дома», - добавили в администрации.

Ранее стало известно, что власти города Орска в Оренбургской области выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, пострадавшим от весеннего паводка.

Паводки Реки
09 апреля 2024, 09:01
Иностранных блогеров предложили привлечь к рекламе российских товаров
РИА «Новости»
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Члены кабмина и Агентства стратегических инициатив должны рассмотреть возможности привлечения к рекламе российских товаров иностранных блогеров. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

В поручении правительству предлагается рассмотреть возможность проведения «мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции» и ее продаж в онлайн-формате. В мероприятии могут быть задействовать ведущие зарубежные блогеры. Путин ждет доклад по этому вопросу до 1 октября 2024 года.

Накануне в Москве состоялась первая национальная премия «Феникс» , приуроченная к 30-летию Рунета. Ее лауреатами стали блогеры, представители СМИ, популярные артисты, которые популяризируют свой контент на отечественном видеохостинге RuTube.

Блогеры Россия Владимир Путин

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