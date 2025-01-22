22 января 2025, 17:59

В России ввели льготы после рекордного подорожания картошки

Freepik
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Беспошлинную льготу на импорт картофеля ввели в России после рекордного подорожания овоща. Об этом Ura.ru сообщили в Минсельхозе.

Мера должна обеспечить отечественный рынок в межсезонье.

«Принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», - сказали в министерстве.

По его данным, это позволит полностью закрыть потребности населения в доступных для покупки товарах. В 2025 году власти расширят площади под картофель на семь тысяч гектаров. Таким образом общие площади, занятые овощем, увеличатся на 2,3%.

Ввод беспошлинного импорта связан со снижением урожайности картофеля в 2024 году. При этом прошлогодний урожай составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует уровню среднемноголетних показателей. Стоимость картофеля в 2024 году увеличилась на 92%.

Льготы Россия Продукты
22 января 2025, 15:29
«Победа» прокомментировала сообщения об отмене онлайн-регистрации для пассажиров с детьми
РИА «Новости»
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Авиакомпания «Победа» предоставляет скидку 50% на билеты по России для детей с 2 до 12 лет. Также пассажиры с детьми могут бесплатно выбирать места посадки, сообщила 360.ru пресс-служба авиаперевозчика.

В авиакомпании ответили на появившиеся в Сети сообщения о том, что с сайта убрали возможность онлайн-регистрации для родителей с детьми до 12 лет. Согласно публикациям в интернете, семьи смогут зарегистрироваться на рейс «Победы», только если отстоят очередь в самом аэропорту.

«Для родителей с детьми в возрасте с двух до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф „Максимум“», - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

В «Победе» уточнили, что агенты при регистрации помогают родителям с детьми выбрать наиболее подходящие места для совместного комфортного полета.

«Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», - добавили в пресс-службе.

Авиакомпании обязали с 1 января предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет. Министр транспорта Роман Старовойт подтвердил, что дети до двух лет также имеют право на бесплатные перелеты внутри страны.

Дети Самолеты Авиакомпании
22 января 2025, 14:19
Оппозиционная журналистка Асия Несоевая могла выдумывать свои статьи
Freepik
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Оппозиционную журналистку Асию Несоевую заподозрили в выдумывании данных для своих материалов. Об этом сообщил RT.

Журналисты отметили, что многие СМИ стали массово удалять ее статьи со своих сайтов. Например, издание «Холод»* удалило материал с заголовком «Мама, не звони командирам и не ищи их номера». То же произошло со статьей Несоевой в издании «Важные истории»*.

Медиа-холдинг Ксении Собчак «Осторожно, новости» также убрал материал журналистки. В Telegram-канале холдинга отметили, что на момент сотрудничества с ней было несколько оснований для доверия Несоевой. Во время написания статьи она вела онлайн-трансляцию своих перемещений и присылала фотографии с отчетами. Кроме того, журналистку неоднократно номинировали на премию «Редколлегия».

* СМИ, признанные иностранным агентом по решению Министерства юстиции России

Журналистика Россия
22 января 2025, 14:08
«Есть специальные копилочки». Многоженец Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек
360.ru
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Многоженец Иван Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек. Он дал интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

«В месяц сейчас на еду, на питание, на лекарства, на коммуналку - 75 тысяч рублей. Ну, 77 вышло в этом месяце уже, продукты подорожали чуток», - рассказал Сухов.

По его словам, он покупает женам одежду раз в три-четыре года.

«Раз в какое время, в три, в четыре года, в зависимости от изношенности вещей, жены заказывают покупки. Я готовлюсь к этому, откладываю. У меня есть специальные копилочки для одежды, туда-сюда», - отметил многоженец.

Депутат Виталий Милонов в декабре напомнил, что многоженство в России запрещено. По его словам, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Религиозные традиции не могут регламентировать характер и порядок заключения браков. Российские мусульмане «многоженством не болеют», заявил парламентарий.

Рубль Лекарства Питание Семья Продукты
22 января 2025, 13:52
«Новые люди» объяснили необходимость разрешить заключенным заводить питомцев
Unsplash
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Реализация идеи разрешить заключенным заводить животных поспособствует социализации осужденных. Об этом в обращении к Минюсту сообщил депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов.

По его словам, в России из 100 тысяч освобожденных 44 тысячи снова совершают преступления. Взаимодействие с домашними животными может стать дополнительной мерой социализации.

«Взаимодействие заключенных с животными положительно влияет на их психическое состояние и уровень агрессии, является мотивацией к хорошему поведению, способствует формированию навыков общения», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрешить заключенным заводить питомцев можно в качестве эксперимента в нескольких исправительных учреждениях.

«Животные могут быть взяты из приютов для бездомных животных, что также будет способствовать решению проблемы нехватки в России указанных приютов», - добавил Арапов.

Мера позволит уменьшить количество рецидивов , заключил депутат.

Заключенные Животные

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