В России впервые запретили выезд из страны знающему гостайну адвокату

«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта», - уточнил собеседник агентства.

Во время проверки документов оказалось, что мужчина в 2021 году работал над делом, касающимся государственной тайны. Информация, которую ему тогда предоставили, актуальна и сегодня, поэтому до 2026 года адвокату запретили покидать пределы России.

Речь идет о первом и единственном решении Министерства юстиции об ограничении вызда российскому адвокату. Такой запрет стал возможным после вступления в силу изменений, внесенных в федеральный закон «О государственной тайне» и инструкцию.

Президент России Владимир Путин в сентябре наделил министра обороны Андрея Белоусова полномочиями определять порядок допуска к гостайне в структурах, находящихся в ведении министерства.