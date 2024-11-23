В России внедрят электронные пенсионные удостоверения

Сбежавшая из Греции вместе с сыном от избивавшего ее мужа россиянка заявила, что бывший супруг приехал в Россию, чтобы через суд получить разрешение на свидания с ребенком и вывоз его из страны на выходные. Об этом мать мальчика Наталья рассказала Telegram-каналу Mash.

Она пояснила, что познакомилась с будущим супругом в социальных сетях. Живущий в Греции кадровый военный ее впечатлил, и женщина решилась на брак.

После рождения сына муж стал избивать россиянку и угрожал забрать ребенка. Добиться развода Наталья смогла только через суд, который назначил совместную опеку.

Женщина заметила на теле ребенка травмы, которые появлялись каждый раз, как экс-супруг возвращал ей сына. Когда она попыталась лишить абьюзера родительских прав, получила массу угроз от родственников бывшего мужа. Испугавшись, вернулась в Россию, где через МВД добилась запрета на вывоз сына из страны.

Но просто так бывший супруг не сдался, приехал за ребенком и подал заявление в Щербинский суд.

Завербованная СБУ жительница Херсонской области ранее рассказала, что украинские силовики заставили ее собирать информацию под угрозой отобрать детей. В результате женщина добровольно сдалась ФСБ.