09 ноября 2024, 23:40

В России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно поправкам, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в РФ будут наказывать сроком от двух до пяти лет лишения свободы. Такие же меры применят к лицам, использовавшим Россию в качестве транзита для иностранцев.

В случае отягощающих обстоятельств, осужденному может грозить тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет. Возможно применение дополнительного наказания.

В документе ужесточили наказание и за фиктивную регистрацию - осужденные могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Кроме того, глава государства подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, сообщали «Известия». В этот же день Путин поставил подпись под законом, запрещающим передавать посредническим организациям права на проведение комплексного экзамена для мигрантов.

Мигранты Законы Россия Владимир Путин
09 ноября 2024, 22:57
В России запретили посредникам принимать экзамены у мигрантов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать посредническим организациям права на проведение комплексного экзамена для мигрантов. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«При организации и проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации государственным учреждениям, <…>, запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена и (или) выдаче иностранным гражданам сертификата», - говорится в документе.

Теперь тестировать иностранцев, а также выдавать им документы вправе только государственные учреждения, включенные в перечень, установленный российским правительством. Кабмин также определит размер платы за проведение экзаменов для мигрантов.

Ранее Путин заявил, что мигранты должны знать русский язык, российские традиции и законы, чтобы отношение россиян к ним изменилось в лучшую сторону.

Мигранты Русский язык Законы Запреты Россия Экзамены Владимир Путин
09 ноября 2024, 22:44
Директор гимназии уволилась после скандального видео с ученицами
Freepik
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В Саратове директор гимназии № 89 Татьяна Астахова написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандального видео с ученицами в соцсетях. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили источники в педагогическом сообществе.

Астахова объявила о своем решении на встрече с коллективом и родительским сообществом. Помимо педагогической деятельности она является заметной фигурой в общественной жизни Саратова.

Видео, ставшее причиной для увольнения директора, появилось в ряде Telegram-каналах. Несколько учениц гимназии грозили другим учащимся «разборками» по национальному признаку. В частности, звучали русофобские высказывания, а также фраза, что «армяне и грузины правят миром», уточнило издание «СарИнформ».

Пользователи в соцсетях заступились за директора, отметив, что школа и директор здесь ни при чем, больше вопросов к родителям этих детей. По данным издания, правоохранители заинтересовались произошедшим.

В начале октября в Липецке затравили учительницу , которая сделала замечание ученице из-за нарушения дисциплины.

Саратов Школы Скандалы Видео Россия Работа Школьники
09 ноября 2024, 16:02
Москвичи пожаловались на шоу с трансвеститами в ночном клубе
Unsplash
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Жители Бутырского района Москвы пожаловались на клуб Inferno Night, в котором каждую ночь гремит музыка и проходят вечеринки с участием трансвеститов*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители заявили, что постоянно пишут заявления в полицию, но в клубе не реагируют на стражей порядка и продолжают веселиться.

Людей возмутило, что заведение игнорирует запрет на ЛГБТ*-пропаганду в России.

В июне приезжего из Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола. Он публиковал в соцсетях свои фотографии в обнаженном виде с противозаконными подписями и предлагал услуги сексуального характера.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

ЛГБТ Москва
09 ноября 2024, 13:14
Восхитивший Путина пенсионер отказался считать себя знаменитостью
РИА «Новости»
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Вызвавший восхищение президента России Владимира Путина белгородский пенсионер Виктор Лимончиков не считает себя знаменитость. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Пожилой мужчина признался, что ему было приятно услышать упоминание себя от главы государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, я голосовал за Путина. Это надежный человек, для России он сделает все, на него можно положиться. По пути мне попался корреспондент, спросил. Я ответил так, как посчитал нужным», - рассказал Лимончиков.

Пенсионер уточнил, то Путин еще в марте 2024 года упоминал его высказывание о русском человеке. Тогда белгородцу звонили многие родственники из Тульской области и Москвы и поздравляли, отметил он.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором иностранный журналист спросил Лимончикова, не страшно ли ему голосовать на выборах, когда вокруг летают беспилотники. В ответ пенсионер заявил, что идет на голосование, потому что является русским человеком.

Ранее Путин пообещал восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах России , отмечали «Известия».

Пенсионеры Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»

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