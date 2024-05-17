17 мая 2024, 04:41

В России Sukhoi Superjet 100 захотели переименовать в «Яковлев»

РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Об этом в интервью РБК сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«У нас это все под „КБ имени Яковлева“, и я думаю, что так и будет - „Яковлев“», - так Чемезов ответил на вопрос о разработке российского бренда для всех гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Глава госкорпорации подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.

Первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 состоялся летом 2023 года. Это стало важнейшим событием для российской гражданской авиации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Авиация Самолеты Россия
17 мая 2024, 00:15
Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ
РИА «Новости»
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Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц ( ЕГРЮЛ ).

Речь идет об ООО «Управляющая компания „М-групп“», зарегистрированном в Москве. Именно это общество занимается управлением АО «Макфа», которое является одним из лидеров по производству макаронных изделий и муки в России, а также производителем круп и зерновых хлопьев.

«Участник/учредитель - Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице - 16 мая 2024 года», - указали в сообщении.

Ранее адвокаты компании «Макфа» обжаловали решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Защита пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

Суд Адвокаты Россия Челябинск Москва
16 мая 2024, 23:30
«Пасхальная радость». В храме Христа Спасителя прошел благотворительный концерт для детей
Телеканал «360»
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В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся детский благотворительный концерт «Пасхальная радость». Генеральным партнером мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга».

Концерт провели в рамках программы Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского «Православная Гуманитарная Миссия». На мероприятии выступили более 100 артистов: участники и друзья театра-студии «Непоседы» из Москвы и других регионов России.

«Две тысячи двадцать четвертый год объявлен Годом семьи нашим президентом, и мы очень поддерживаем [это] и рады этому. Поэтому здесь, конечно, семьи участников СВО, здесь много многодетных семей, здесь много детей из детских домов. Здесь такая семейная, уютная, добрая атмосфера, которая, в общем-то, окутывает заботой и любовью», - рассказала председатель «Иволги» Альфия Петрухина.

Союз промышленников и предпринимателей регулярно помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В зале не только приглашенные семьи, но и зрители. Всего - более 800 человек. Все средства от продажи билетов пойдут на благотворительность. Еще одна цель организаторов - подарить всем семьям атмосферу светлого праздника.

«С детьми приехали посмотреть, чтобы было им интересно, что-то новенькое для себя узнали. Плюс погода хорошая, после Пасхи еще пасхальное настроение», - отметила многодетная мать Галина Олейник.

Участники театра-студии «Непоседы» выразили свои пожелания с помощью песен и стихов.

«Я очень люблю в храме выступать, тут очень красиво. Я очень люблю свою страну, и для меня огромная честь вот так вот выступать для большой публики», - поделилась участница театра-студии Вера Шевченко.

Добрые дела на этом не закончатся. Летом организаторы проведут благотворительный футбольный турнир для ребят из детских домов.

В апреле 2024 года в Шатуре прошел благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы». Вечер организовали в поддержку бойцов СВО.

Праздники Благотворительность Дети Пасха Семья Концерты Россия
16 мая 2024, 21:02
Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек
РИА «Новости»
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Жительница Сургута Татьяна Ясюкович посетила международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ и стала 13-миллионным гостем экспозиции. Об этом «Газете.ru» сообщили организаторы выставки.

Россиянка поделилась, что часто приезжает в столицу - там живет семья ее дочери и двое внуков.

«Когда приезжаю в Москву, то стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», - рассказала женщина.

Гендиректор форума «Россия» Наталья Виртуозова поздравила гостью на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону. Семья посетит музей художников братьев Васнецовых и фабрику больших матрешек. В плане есть экскурсия на сыроварню и в Космоцентр.

Жительница Ксения Юшкова из Ивановской области стала 12-миллионным посетителем выставки «Россия». Она получила сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область».

Путешествия Выставки Россия ВДНХ
16 мая 2024, 17:49
Хирург клиники Хайдарова заявил, что пациент умер из-за несоблюдения его рекомендаций
РИА «Новости»
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Хирург клиники Тимура Хайдарова Илья Елагин, арестованный по обвинению в смерти продюсера Петра Гаврилова, заявил, что причиной летального исхода стало несоблюдение пациентом медицинских рекомендаций. Его слова передал Telegram-канал Shot.

На суде Елагин выразил уверенность в правильности своих действий во время операции и подчеркнул свой высокий профессиональный уровень. Он указал, что имеет более 15 лет опыта и проводит около 400 бариатрических операций в год.

Хирург отметил, что хирургическое вмешательство протекало без отклонений, а осложнения возникли из-за неспособности пациента следовать предписаниям врача после операции.

Защита предъявила множество доказательств квалификации Елагина, включая почти 200 сертификатов и дипломов.

В поддержку доктора у здания суда собралась толпа благодарных пациентов. Они выкрикивали лозунги в поддержку врача. Одна из прибывших даже начала целовать хирургу руки.

«Тысячи людей вас любят», - заявил кто-то в толпе.

Другая пациентка Елагина отметила, что Гаврилову не проводили вскрытие. Кроме того, смерть наступила не на руках у пластического хирурга, а в другой клинике и спустя несколько дней.

«Он умер в другой больнице, у другого врача. Пусть привлекают врача, у которого он умер», - указала она.

Заведующего клиникой Хайдарова также отправили под домашний арест. Он будет длиться до 14 июля.

Суд Больницы Врачи Пластические операции

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