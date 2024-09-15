В России с 15 сентября запретили продавать одежду без маркировки

Нововведение коснулось предметов легкой промышленности: брюк, костюмов, юбок, блуз, спортивной и верхней одежды, шарфов, галстуков. До этого разрешалось перемещать и реализовывать продукцию, которую изготовили или ввезли в Россию до 1 апреля 2024 года.

Изначально предполагалось, что новый запрет вступит в силу 30 июня, но власти решили перенести дату на 14 сентября 2024 года.

«В то же время оборот и вывод из оборота немаркированных остатков товаров, упомянутых в первом абзаце данного подпункта, разрешены до 14 сентября 2024 года включительно», - уточнили в постановлении с учетом изменений.

Задача маркировки одежды - уменьшение числа контрафакта. Внедрение системы обязательной маркировки на производстве обеспечивает подлинность и качество товаров. Можно отслеживать путь каждой единицы, что исключает возможность появления подделок на рынке.

Ранее адвокат Алексей Карабаев рассказал, как вернуть деньги за поддельный товар , купленный на маркетплейсе. По словам эксперта, для проверки его на подлинность можно запросить сертификат соответствия и декларацию соответствия.