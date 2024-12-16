16 декабря 2024, 19:51

В России с 1 января подорожают водка и коньяк

РИА «Новости»
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Стоимость самой дешевой водки в России с 1 января 2025 года превысит 300 рублей. Данные об этом привели в приказе Минфина.

Судя по тексту документа, минимальная цена водки с 1 января составит 349 рублей за 0,5 литра, а коньяка - 651 рубль за тот же объем.

До 472 рублей за 0,5 литра увеличится стоимость бренди и прочих спиртных напитков, произведенных из виноградного, винного, плодового, кальвадосного, коньячного, вискового и ромового дистиллятов.

Российское правительство в целях борьбы с нелегальным производством алкоголя с 2015 года устанавливает минимальные цены на спиртное крепостью более 28%.

Ранее замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина сообщила, что с 1 января 2025 года в России на 4,6% проиндексируют минимальную цену на сигареты.

Алкоголь Минфин РФ
16 декабря 2024, 19:43
В заявлении депутата Ильтякова о «рожалке» не нашли нарушений
РИА «Новости»
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Комиссия Госдумы по этике рассмотрела обращение первого зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксении Горячевой по поводу призыва депутата от Курганской области Александра Ильтякова рожать, «пока рожалка работает». Результатами проверки она поделилась в Telegram-канале.

По утверждению комиссии, высказывание Ильтякова не несет оскорбительного или негативного подтекста, а является «просторечным изречением».

«Вся эта история показала гораздо более важную вещь - общество перестает молча терпеть такие заявления», - отметила парламентарий.

Горячева не согласилась с выводом комиссии по этике. Она выразила надежду, что подобные эпизоды отразятся на результатах будущего голосования, ведь их не забудут в обществе.

Также депутат напомнила, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности, а не швыряться бездумно просторечиями.

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков позволил высказаться о так называемой работе «рожалки», когда выступал против абортов с целью повышения рождаемости в России

Госдума РФ Женщины Депутаты
16 декабря 2024, 14:06
Писатель Тимур Нигматуллин из Астаны стал лауреатом «Русской премии» в номинации «Проза» за 2024 год
Pxhere
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Книга «Я не вру, мама» Тимура Нигматуллина в стиле метамодернизма была в числе 591 заявки из 55 стран на соискание «Русской премии» в уходящем году. Внутри участники разбиты на номинации «Проза» и «Поэзия». Литературный конкурс проводится среди авторов, пишущих на русском языке и проживающих вне Российской Федерации.

В финал прозаической номинации вышли семь участников. При этом Казахстан представляли двое - Тимур Нигматуллин и Илья Одегов. От Беларуси Хелена Побяржина и Елена Трофимчук и по одному писателю на Киргизию, Данию и Грузию – Даниэль Бергер, Егор Фетисов и Анастасия Хатиашвили соответственно.

В Москве 11 декабря объявили лауреатов премии, где писатель из Астаны Тимур Нигматуллин занял третье место в крайне представительном творческом соревновании. Неформальная «золотая медаль» у Хелены Побяржиной за роман «Валсарб», а «серебряную» авторитетное жюри присудило Даниэлю Бергеру и его роману «Кофе с перцем».

Мы попросили призера от казахстанской русскоязычной литературы ответить на несколько вопросов.

- В интервью о своем творчестве вы акцентируете «оставаться человекам - главный посыл всего». Что для вас быть человеком? - Это самое, наверное, сложное и в то же время самое легкое. Сложное - если потерял совесть. Легкое если сохранил ее. По-казахски это звучит «Адам бол». Вот Адам бол и есть «быть человеком».

- Вам нравится учеба без обязательств. А обязательства перед кем самые жесткие? - Если отвечу, что перед совестью, то может показаться, что я что-то натворил и все время каюсь. Отвечу, что обязательства самые жесткие только перед временем.

- Как вы восприняли «бронзовую медаль» в «Русской премии» морально и материально? - С волнением и радостью. С прогулкой по ночной Москве. С поздравлениями близких мне людей. С ощущением того, что текст, написанный в пандемию, завернул в старинный особняк на Волхонке и продолжился уже там, под звуки джаза. И все это в предновогодние дни. Поэтому материальная сторона отдает мелодией «Праздник к нам приходит».

- Вы пишите на других языках кроме русского? - Пишу. Я пишу стихи на испанском, но моя жена - переводчик с испанского - говорит, что это нечитаемо и практически непереводимо. Поэтому это стихи пока в стол.

- Как вы понимаете метамодернизм? - Примерно как наше интервью. Я говорю, вы записываете, потом дополните, отрежете, от основы останется пара предложений. Только имена и фамилии будут настоящими. Возможно, в моей фамилии одна Л будет отсутствовать.

- Ваши главные книги детства «Два капитана»» и «Граф Монте-Кристо». А есть знаковая книга зрелых лет? - Есть. «Рукопись, найденная в Сарагосе». Я ее читаю с 14 лет, и на данный момент это единственная книга, которую я пытаюсь более 30 лет дочитать хотя бы до середины.

Тимур Нигматуллин родился в городе Целиноград в 1980 г. Обучался в железнодорожном техникуме (ныне Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж транспорта и коммуникаций» г. Астаны). Посещал МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «история» и режиссерские курсы в КазНАИ им. Т. Жургенова.

Он лауреат двух премий международного конкурса «Шабыт» в номинации «Литература». Прошел авторский онлайн-курс Ильи Одегова по писательскому мастерству «Литпрактикум.база», обучался в Институте Сервантеса в Испании. Автор романов «Я не вру, мама», «1916. Волчий кош» является генеральным директором логистической компании «Sklados Kazakhstan».

Международный литературный конкурс «Русская премия» учрежден в 2005 году для сохранения и развития русского языка как уникального явления мировой культуры и поддержки русскоязычных писателей за пределами России. Задачи конкурса - открытие новых талантливых имен, поддержка русского языка и литературы в других странах, повышение роли литературы в обществе. За 12 лет существования «Русской премии» (2005–2017 гг.) ее лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира.

С 2024 года учредителем премии является Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР). Литературный конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Призовой фонд составляет 5 млн руб. Денежное содержание первого места в каждой номинации - 1 млн. руб. Второго и третьего места - по 800 и 700 тыс. руб. соответственно.

Работы финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли: Максим Амелин (председатель жюри) - поэт, переводчик, издатель; Татьяна Толстая - прозаик, эссеист, преподаватель; Евгений Абдуллаев - поэт, прозаик, критик, переводчик (Узбекистан); Дмитрий Воденников - поэт, эссеист, преподаватель; Иван Саверченко - литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Республики Беларусь; Абузар Багиров - писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН; Сергей Беляков - писатель, историк, критик; Татьяна Соловьева - критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».

Как показывают цифры и факты, «Русская премия» пользуется популярностью. Даже после заметного перерыва на конкурс отправлено на 66 заявок больше, чем в предыдущий раз. Художественное слово на русском языке производит смыслы и остается востребованным.

Лауреатами «Русской премии» среди казахстанцев становились Михаил Земсков (за 2005 год, сборник повестей и рассказов «Алма-атинские истории»; псевдоним этого автора Иван Глаголев), Леон Костевич (2007-й за повесть «Графиня, я стрелялся на дуэли!»), Юрий Серебрянский (2010-й за повесть «Destination. Дорожная пастораль»), Илья Одегов (2013-й, за сборник повестей и рассказов «Тимур и его лето»).

Еще Михаил Земсков за 2016-й год получил специальный приз «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» (руководство Открытой литературной школой в Алматы).

Госдума РФ Женщины Депутаты
16 декабря 2024, 12:46
Курьеры в России стали зарабатывать в 3-5 раз больше учителей
РИА «Новости»
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Рынок труда в России разбалансирован. Об этом сообщил «Коммерсанту» глава сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», - заметил он.

По словам Захарова, сейчас сфера услуг все больше вытягивает людей из реального сектора. Это связано с некоторыми моментами налогового регулирования, которые позволяют работодателям предлагать более высокую зарплату за неквалифицированную работу, чем реальный сектор способен предложить за квалифицированную.

Захаров допустил, что дефицит квалифицированных кадров усугубится, поскольку сложившиеся обстоятельства приведут к цикличности. Специалист по подбору персонала SuperJob подчеркнул, что молодые люди не захотят становиться инженерами, если курьером смогут зарабатывать больше.

Ранее в Минтруда сообщили, что самая высокая зарплата среди высококвалифицированных мигрантов, которых планируется привлечь по квоте, достигает 380 тысяч рублей.

Учителя Работа Курьеры
16 декабря 2024, 10:44
Самая высокая зарплата мигранта в России достигла почти 400 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Самая высокая зарплата среди высококвалифицированных мигрантов, которых планируется привлечь по квоте, составляет 380 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минтруда.

Всего по России квота на привлечение таких работников составляет почти 235 тысяч человек. Большинство их них - 27,1 тысячи - выделили Амурской области, где активно представлен китайский бизнес.

Самую высокую зарплату может получить председатель правления компании в Москве. За 275 тысяч предлагают работать менеджером в Удмуртии, за 250 - спортсменом-инструктором в Алтайском крае, на 230 тысяч в Москве открыты сразу три вакансии: мастера по производству брынзы, директора департамента и бланшировщика.

Ранее эксперт по строительству Евгений Шлеменков рассказал, что зарплаты в сфере строительства выросли из-за дефицита кадров.

Мигранты Минтруд РФ Россия Зарплаты

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