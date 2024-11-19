В России решили изменить процедуру начисления взносов за капремонт
В России могут повысить плату за капитальный ремонт в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий сообщил, что Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной.
По новым положениям собственники квартир в домах с установленными лифтами будут платить больше, чем граждане, проживающие без них. Это связано с необходимостью профинансировать работы по замене лифтового оборудования.
Якубовский добавил, что в стране средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за квадратный метр, а это в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.
Ранее в Пермском крае подрядчик выполнил меньше работ при капремонте жилого дома, но при этом не сократил статьи расходов и присвоил лишние деньги.