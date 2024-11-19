19 ноября 2024, 05:25

В России решили изменить процедуру начисления взносов за капремонт

РИА «Новости»
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В России могут повысить плату за капитальный ремонт в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий сообщил, что Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной.

По новым положениям собственники квартир в домах с установленными лифтами будут платить больше, чем граждане, проживающие без них. Это связано с необходимостью профинансировать работы по замене лифтового оборудования.

Якубовский добавил, что в стране средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за квадратный метр, а это в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.

Ранее в Пермском крае подрядчик выполнил меньше работ при капремонте жилого дома, но при этом не сократил статьи расходов и присвоил лишние деньги.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты Россия Ремонтные работы Квартиры
18 ноября 2024, 23:08
Россиянка завещала жилье сыну из прошлой жизни
РИА «Новости»
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Сектант в Новосибирске убедил пожилую женщину в том, что в прошлой жизни являлся ее сыном. Потерпевшая подарила ему свою квартиру, но суд отменил сделку, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина перенесла инсульт и страдала прогрессирующим слабоумием в форме деменции, но осталась общительной и верила в переселение душ. Несколько лет назад незнакомец втерся к ней в доверие и убедил подарить ему квартиру. Когда старушка умерла, мужчина захотел воспользоваться недвижимостью, но объявилась наследница - внучатая племянница пенсионерки. Началось судебное разбирательство.

Заельцовский районный суд Новосибирска назначил посмертную судебную психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что покойная не осознавала последствий своих действий. Суд отменил договор дарения, но псевдосын оспорил вердикт. Однако Новосибирский областной суд тоже не встал на его сторону и признал сделку недействительной.

В Москве мошенники обманули 72-летнего пенсионера. Они выманили у мужчины более 24 миллионов рублей.

Суд Мошенничество Недвижимость Деньги
18 ноября 2024, 22:54
Вопрос безопасности. Мигрантам призвали запретить работать в детсадах, такси и доставке
РИА «Новости»
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Правительство Новосибирской области запретило мигрантам работать в детсадах, такси, алкомаркетах и табачных магазинах. Эксперт по миграции, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда в разговоре с 360.ru поддержал эту инициативу.

Как правило, под эти запреты подпадают одни и те же сферы - такси, общественный транспорт, услуги и образование. В тех регионах, где ограничения уже действуют, рынок не обрушился, заявил эксперт.

Собеседник 360.ru поддержал решение властей регионов. По его словам, в России не работают фильтры мигрантов , и трудно узнать, кто приехал с благими намерениями, а кто - нет.

«Все-таки детский сад - это наши дети. Образование и здравоохранение - это сферы, где иностранные граждане в принципе не должны работать, потому что это связано в глобальном смысле с обеспечением национальной безопасности, а в локальном - с безопасностью граждан», - объяснил Бурда.

Он выразил уверенность, что аналогичные запреты давно следовало ввести в Москве. По его словам, в некоторых случаях мигранты специально трудоустраивались в детские сады ради льгот. Он предложил ограничить прием приезжих на работу в общественном транспорте, такси, торговле и доставке, но оставить в строительстве и ЖКХ.

«Москва испытывает колоссальный переизбыток мигрантов , в столице все разумные пределы уже пройдены. <…> Но мигранты должны работать там, где они создают прирост экономический», - заключил Бурда.

Системными мерами борьбы с незаконной миграцией озаботилась Госдума. Депутаты обсудят этот вопрос 20 ноября.

Он сообщил, что Новосибирская область не стала первопроходцем, практика введения таких ограничений довольно распространена в России. В 2025 году они начнут действовать уже в более чем 40 субъектах.

«Эти ограничения вводятся не рандомно. Регионы, когда их вводят, рассматривают те сферы, где можно вполне себе обойтись без привлечения иностранной рабочей силы», - пояснил Бурда.

Мигранты Запреты Россия Работа Такси Москва
18 ноября 2024, 21:57
Военные следователи провели для кадетов из Химок урок патриотизма
Пресс-служба Следственного комитета
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В Химках учащиеся школы-интерната «Кадетский корпус» встретились со специалистами СК на уроке патриотизма. На него пришли офицеры главного военного следственного управления ведомства по Московскому военному округу и его криминалистического отдела.

На уроке школьникам рассказали о методике работы следователей при ведении уголовных дел и важности выполняемых ими задач. Подросткам также продемонстрировали новинки научно-технических средств криминалистики.

Затем военные следователи провели практическое занятие, на котором разрешили кадетам с соблюдением всех необходимых требований безопасности самостоятельно поработать с представленной техникой.

Перед учащимися также выступил представитель региональной общественной организации «Ветераны военного следствия» Николай Сидоров. Он рассказал, какими качествами должны обладать стражи порядка, и назвал самыми важными из них честность, порядочность и принципиальность.

Директор школы-интерната Людмила Суслова поблагодарила сотрудников военных следственных органов СК за проведенный урок, а также выразила надежду, что подобные встречи продолжатся.

Химки Военные Школьники Патриотизм
18 ноября 2024, 19:04
Вопросы нелегальной миграции рассмотрят в Госдуме 20 ноября
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы 20 ноября рассмотрят обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Как сообщило РИА «Новости», об этом рассказала глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Депутаты Госдумы 20 ноября рассмотрят обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Как сообщило РИА «Новости» , об этом рассказала глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Обращение в правительство, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции», - пояснила она.

Системные решения, подчеркнула Яровая, палата сформировала за очень короткий срок. Ей также удалось разобраться с задачей, как на законодательном уровне обеспечить противодействие нелегальной миграции. Кроме того, появился качественно новый инструмент и возможности для сотрудников правоохранительных органов, а также обязанности правительства.

Яровая добавила, что по итогам сформированной системы мер в комиссии рассчитывают на системные действия в пользу обеспечения безопасности общества и пресечения нелегального рынка миграции.

Сейчас специалисты, по ее словам, заняты вторым важным шагом: они обозначают необходимость качества и неукоснительного правоприменения нововведений. В обращении, подчеркнула вице-спикер Госдумы, есть конкретные вопросы и сформированные предложения.

Мигранты Россия Михаил Мишустин

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