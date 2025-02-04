В России разработают платформу для создания базы векторов голосов мошенников

По данным газеты, речь идет о поправках к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В рамках инициативы хотят сформировать единую антифрод-площадку с базой векторов голосов киберпреступников.

Если человека уличат в телефонном мошенничестве, то его биометрические данные попадут в базу, даже если он не давал на это согласие.

На платформу будет стекаться информация о киберпреступлениях от органов власти всех уровней. Центробанка, хостинг-провайдеров, соцсетей, операторов связи, маркетплейсов и граждан. Доступ к ней получат правоохранители, ЦБ и другие уполномоченные организации.

Журналисты выяснили, что звонки будет проверять искусственный интеллект. Если ИИ заметит характерный для киберпреступников скрипт, то сравнит голос абонента с информацией из базы. В случае обнаружения подозрительных совпадений, сообщит о вероятном мошенничестве.

Ранее экономист Мери Валишвили заявила, что мошеннические схемы с банковскими картами до сих пор остаются самыми распространенными в России. Она предложила установить ограничения на операции в онлайн-банке, чтобы не стать жертвой аферистов.