04 февраля 2025, 10:24

В России разработают платформу для создания базы векторов голосов мошенников

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Минцифры начало разработку новых мер по борьбе с телефонными аферистами. О новом проекте узнало издание «Коммерсант».

По данным газеты, речь идет о поправках к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В рамках инициативы хотят сформировать единую антифрод-площадку с базой векторов голосов киберпреступников.

Если человека уличат в телефонном мошенничестве, то его биометрические данные попадут в базу, даже если он не давал на это согласие.

На платформу будет стекаться информация о киберпреступлениях от органов власти всех уровней. Центробанка, хостинг-провайдеров, соцсетей, операторов связи, маркетплейсов и граждан. Доступ к ней получат правоохранители, ЦБ и другие уполномоченные организации.

Журналисты выяснили, что звонки будет проверять искусственный интеллект. Если ИИ заметит характерный для киберпреступников скрипт, то сравнит голос абонента с информацией из базы. В случае обнаружения подозрительных совпадений, сообщит о вероятном мошенничестве.

Ранее экономист Мери Валишвили заявила, что мошеннические схемы с банковскими картами до сих пор остаются самыми распространенными в России. Она предложила установить ограничения на операции в онлайн-банке, чтобы не стать жертвой аферистов.

Законы Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Россия Центробанк Технологии
04 февраля 2025, 08:08
В России упростят порядок вступления в наследство
Freepik
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С 5 февраля вступит в силу другой порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в августе прошлого года принял поправки в основы законодательства РФ о нотариате. Они подразумевают, что ЗАГСы смогут передавать нотариусам данные о регистрации смерти.

Теперь нотариус при выдаче документа о праве на наследство будет запрашивать сведения через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

По словам Хаминского, благодаря новому порядку процесс подтверждения родства станет проще. Также сократится число судебных споров о наследстве. Еще проверка через реестр помешает мошенникам вступить в наследство с помощью подделки документов.

Ранее адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин заявил, что россиянам не стоит вступать в наследство, если после этого есть шанс получить оставшиеся долги по кредитам. Однако если наследников несколько, они будут отвечать по долгам солидарно.

Россия Владимир Путин
03 февраля 2025, 20:50
«Не можем этого допустить». Николаса Кейджа вновь напугали роботы
РИА «Новости»
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Американский актер Николас Кейдж выступил с решительным протестом против внедрения искусственного интеллекта в кинематограф. Артиста процитировало издание Variety.

Кейдж высказался со сцены после того, как получил «Оскара» за главную мужскую роль в «Герое наших Снов» ( Dream Scenario ) - абсурдной комедийной антиутопии. Артист назвал фильм одним из любимых в своей карьере и затем добавил, что обеспокоен ситуацией с искусственным интеллектом в киноиндустрии.

По мнению артиста, задача любого искусства - отражать внешние и внутренние истории человеческого состояния посредством очень человеческого вдумчивого и эмоционального процесса воссоздания. Робот же, считает Николас Кейдж, на это не способен.

«Если мы позволим роботам делать это, у фильма не будет сердца. В конечном итоге он потеряет остроту и превратится в кашу. Не будет человеческого ответа на жизнь, какой мы ее знаем», - добавил Кейдж.

Николас Кейдж уже не в первый раз призывает артистов бороться с искусственным интеллектом. Осенью 2024 года он также говорил, что такие технологии «хотят отобрать работу» у актеров.

Роботы Искусственный интеллект Фильмы Актеры Технологии
03 февраля 2025, 18:20
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества и поручил создать организационный комитет и дирекцию по его проведению. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью проведения Года защитника Отечества является сохранение исторической памяти. Мероприятия будут проводить в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также в благодарность ее ветеранам и участникам СВО.

Организационный комитет и дирекция обеспечат разработку и утверждение плана главных мероприятий, а также их бюджет.

Ранее глава государства объяснил, что руководство страны приняло решение о начале спецоперации ради защиты интересов российского народа. Он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы устранить первопричины украинского кризиса. Мир на Украине должен основываться на уважении прав и интересов граждан, рассказал Путин.

Владимир Путин Великая Отечественная война
03 февраля 2025, 03:14
Россиян в 2025 году ждет одна рабочая шестидневка
РИА «Новости»
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Россияне будут трудиться шесть дней в неделю в 2025 году с 27 октября по 1 ноября. Выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, напомнила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В 2025 году в России будет всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», - сказала Санина.

Согласно постановлению правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Поэтому праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Праздник День защитника Отечества в 2025 году выпал на воскресенье и россияне отдохнут только два дня подряд. Правительство перенесло дополнительный выходной на весну. В итоге граждане России отдохнут дважды по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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