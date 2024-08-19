В России произошел сбой в работе Telegram

Читайте нас в:

Сервис мониторит работоспособность сайтов и приложений.

Проблемы с работой мессенджера, как с мобильной, так и браузерной версией, зарегистрировали с 00:15 по московскому времени.

Причем наибольшее количество жалоб пришлись на Москву - 76%. Кроме того, в Санкт-Петербурге - 7%, Ярославская область - 3%, Московская область - 2%.

Пользователи жаловались, в частности, на невозможность подключения, медленную загрузку медиафайлов и проблемы с отправкой сообщений. При этом в комментариях многие писали, что при включенном VPN сервис работает исправно.

Аналогичный случай произошел 13 августа, когда на сбои в работе мессенджера жаловались 465 пользователей.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, когда не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге YouTube.