19 августа 2024, 02:31

В России произошел сбой в работе Telegram

РИА «Новости»
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Сбой произошел в работе мобильного приложения Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Сервис мониторит работоспособность сайтов и приложений.

Проблемы с работой мессенджера, как с мобильной, так и браузерной версией, зарегистрировали с 00:15 по московскому времени.

Причем наибольшее количество жалоб пришлись на Москву - 76%. Кроме того, в Санкт-Петербурге - 7%, Ярославская область - 3%, Московская область - 2%.

Пользователи жаловались, в частности, на невозможность подключения, медленную загрузку медиафайлов и проблемы с отправкой сообщений. При этом в комментариях многие писали, что при включенном VPN сервис работает исправно.

Аналогичный случай произошел 13 августа, когда на сбои в работе мессенджера жаловались 465 пользователей.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, когда не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге YouTube.

Интернет Telegram Россия
18 августа 2024, 23:08
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге
Pxhere
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Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в России. Об этом ТАСС сообщили их близкие родственники.

«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты», - указали в сообщении.

В ближайшее время прах доставят из Швейцарии в Санкт-Петербург. Спортсменов захоронят на Волковском кладбище, ориентировочно, 11 сентября.

Протопопов скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии. За год до своей смерти фигурист завещал, чтобы его похороны прошли в России вместе с супругой Людмилой Белоусовой Спортсменка умерла в 2017 году, ее прах Протопопов хранил у себя дома.

Весной на центральной аллее Новодевичьего кладбища захоронили прах народного артиста России Александра Ширвиндта. Он умер в 89 лет.

Санкт-Петербург Спортсмены Фигурное катание Россия Швейцария
18 августа 2024, 18:27
Десяткам мигрантов в Москве вручили повестки
РИА «Новости»
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Сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы совместно с представителями военного следственного отдела московского СК вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Рейд прошел в хостелах, на овощной базе и автовокзале рядом со станцией метро «Щелковская». По результатам проверки мигрантам, недавно получившим российские паспорта, выписали повестки.

Ранее военные следователи совершили рейд на стройках и складах в Санкт-Петербурге , проверили документы у работников и вручили повестки тем, кто получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет.

Также повестки о явке в военкомат в весенний призыв получили больше 100 мигрантов в Московской области. Уклонистов после выдачи документа забрали на сборные пункты для последующей отправки в войска.

Мигранты Москва
18 августа 2024, 04:05
Жителей Камчатки предупредили об афтершоках до пяти баллов
РИА «Новости»
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Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что подземные толчки после землетрясения на Камчатке будут еще долго продолжаться. В ближайшие дни ожидаются афтершоки до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов. Скорее всего, она их не превысит», - сказал Чебров.

До этого глава региона Владимир Солодов рассказал, что сейсмологи оценили вероятность сильного подземного толчка после землетрясения как низкую.

Спасатели МЧС начали проверку зданий в Петропавловск-Камчатском городском округе, особое внимание уделяя школам и больницам, после сильных афтершоков, произошедших в районе Тихого океана.

Ранее в поселке Усть-Камчатск выпал пепел после извержения вулкана Шивелуч, но на жизнедеятельности его жителей это не отразилось.

Землетрясения Ученые Камчатка
18 августа 2024, 03:57
Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за рекордную сумму
Freepik
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Шляпа, которую носил актер Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», продали на аукционе. Новый владелец купил ее за 630 тысяч долларов, сообщила на сайте аукционного дома Propstore.

Аукцион провели 15 августа в Лос-Анджелесе. В описании лота указано, что фетровую шляпу специально сшили для второй части франшизы. Причем Форд ее носил как в самом фильме, так и не снимал при закулисных съемках.

Мастера нанесли на шляпу инициалы главного героя IJ. Также на ней видны следы актерского грима. Этот головной убор отличается от того, который был в первой части под названием «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» у Форда.

Ранее на аукционе продали оригинальную акварельную иллюстрацию для обложки первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». Этот лот стал самым дорогим проданным предметом, связанным с франшизой о юном волшебнике. Его стоимость составила 1,9 миллиона долларов.

Аукционы Фильмы Актеры

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