В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

«В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», - сказано в публикации.

В документе объяснили, что сейчас в ряде организаций России размер тарифных ставок ниже МРОТ. Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, это началось с 2007 года, когда приняли поправки в законодательство, ликвидирующие минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. С подобным начислением столкнулись более 700 тысяч россиян.

В связи с этим разработали поправки в ТК, которые обяжут работодателей устанавливать минимальные ставки зарплаты не меньше МРОТ, без учета премий и других надбавок.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным за выполнение поручения стал председатель правительства Михаил Мишустин.

В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Такой закон от фракции «Справедливая Россия - За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Государственную думу 16 апреля. Об этом сообщила газета «Известия».