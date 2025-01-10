10 января 2025, 10:12

В России призвали отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

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В России предложили отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода за ребенком одного из родителей. Об этом сообщил РИА «Новости» сенатор Андрей Кутепов.

Инициативу уже отправили заместителю главы администрации президента России Максиму Орешкину для оценки.

Сейчас в страховой стаж включают период ухода матери или отца за каждым ребенком до того момента, пока ему не исполнится полтора года, но в общей сложности не более шести лет.

«Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми», - уточнил Кутепов в пояснительной записке.

По его словам, данной меры поддержки лишаются родители пятерых и более детей. Сенатор назвал это несправедливым на фоне значимости многодетных семей в вопросе улучшения демографической ситуации в стране.

Совет Федерации РФ Дети Семья
10 января 2025, 09:39
Главная новогодняя елка России получит новую жизнь
РИА «Новости»
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Из стоящей на Соборной площади в Москве главной новогодней елки планируют изготовить различные сувениры, в том числе скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления делами президента сообщило РИА «Новости».

Елка простоит у Кремля до 19 января, после чего дерево отправят на утилизацию. Специалисты обработают ствол и ветки, а затем отправят сырье в мастерскую, где из него будут делать сувениры.

«Новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как: памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки», - добавили в пресс-службе.

Оставшиеся ветки и хвою передадут в зоопарки для подкормки животных и организации настилов. По информации агентства, ель спилили 9 декабря около деревни Знаменка Можайского городского округа.

Ранее в Сети опубликовали советы для уборки новогодней ели. Россиянам посоветовали не собирать опавшие иголки с помощью пылесоса. Уберечь пол от хвои может помочь заранее подготовленная подстилка. Нижние ветки дерева следует отпилить, а затем завернуть в ткань и сложить в мусорные пакеты.

Новый год Москва
09 января 2025, 20:27
Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Папиных дочек» Хропов
Unsplash
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Анатолий Хропов, известный по ролям в «Универе», «Улицах разбитых фонарей» и других сериалах, умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Театральной мастерской «АСБ» на своей официальной странице «Вконтакте».

В сообщении уточнили, что Анатолий Хропов умер в ночь с 5-го на 6-е января. Прощание с артистом запланировано на 11-е января. Мероприятие пройдет в городском крематории Петербурга на Шафировском проспекте, 11.

Причины смерти актера пресс-служба мастерской не указывала.

Aif.ru со ссылкой на собственные источники сообщило, что Анатолий Хропов умер из-за онкологического заболевания.

Собеседник издания заявил, что артист долго болел и «вообще был нездоровый человек».

Анатолий Хропов начинал театральную карьеру в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета, он также служил в московских театрах.

Современному зрителю актер знаком по ролям в популярных сериалах. В числе прочих, Хропов снялся в сериалах «Папины дочки», «Бандитский Петербург», «Универ» и «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии Анатолия Хропова более 110 работ.

Ранее сообщалось о смерти актера Романа Мадянова.

Сериалы Актеры Артисты
09 января 2025, 19:19
Роддома и женские консультации продолжили массово закрываться
РИА «Новости»
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Несмотря на проблемы с демографией, в России продолжают закрывать родильные дома и женские консультации. В период с 2019 по середину 2024 года лицензии лишились более 150 клиник, оказывающих родовспомогательные услуги, сообщило издание «МК».

По его информации, дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов составляет от 8,5 до 11,5 тысячи специалистов.

Главврач одного из крупных роддомов, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о закрытии медучреждения, в котором она работала. По ее словам, сотрудников отправили на «регулярную мойку», а затем уволили.

«Это стало шоком для всего персонала. Конечно, роженицы не остались без помощи, их перевели в соседний роддом, но там уже была большая нагрузка», - объяснила врач.

Подобная ситуация объясняется тем, что при низком уровне рождаемости содержание небольших роддомов становится нерентабельным, добавило издание.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала россиянок рожать до 35 лет. Она отметила, что в более старшем возрасте появляется риск генетической мутации яйцеклеток.

Дети Роддома Семья Врачи Медицина
09 января 2025, 17:53
Участникам Великой Отечественной войны в Калужской области выплатят по миллиону рублей
РИА «Новости»
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Участникам Великой Отечественной войны, живущим в Калужской области, выплатят по миллиону рублей в честь 80-летней годовщины Дня Победы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Дал поручение подготовить соответствующий нормативный документ. На сессии Заксобрания в феврале депутаты рассмотрят этот вопрос. Рассчитываю на поддержку», - добавил глава региона.

Ранее заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов рассказал, что Красную площадь к празднику в этом году украсят по-особенному. Он рассказал, что в штабе по подготовке Дня Победы ведут очень масштабную работу.

Президент Владимир Путин лично пригласил глав государств СНГ на Парад в Москву и выразил надежду, что на мероприятие прибудут и воинские контингенты из этих стран.

Ветераны Россия Деньги Парад Победы Великая Отечественная война

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