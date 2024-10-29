29 октября 2024, 09:42

В России придумали, как бороться с квадроберами. Лисы Алисы и кота Базилио больше не будет

РИА «Новости»
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Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Переодевание подростков в животных не на шутку беспокоит общественность, с учетом этого депутаты продолжают придумывать новый способ борьбы с «диким движением». Теперь в Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур, связанных с квадробикой и фурри. Идея это, как выяснил «Московский комсомолец», рискует оказаться «кусачей» для кинематографа.

Кто предложил новый проект и зачем Автором документа выступил заместитель председателя IT-комитета нижней палаты Андрей Свинцов, представляющий партию ЛДПР. Проект рассчитывают внести в Государственную Думу в течение двух-трех недель.

Эта инициатива запрещает публичное представление, при котором происходит полное или частичное перевоплощение в животных, а также имитация их движений и поведения, не имеющие иной цели, кроме как выразить свою идентичность с ними.

Кинематографистам при одобрении этого документа придется особенно несладко, ведь им придется на полном серьезе доказывать, что персонаж в их произведениях перевоплощается в животное, чтобы сказать нечто большее, а не просто сыграть роль козы или собаки. Другой вариант - не гримировать актеров, а заставлять художественно-выразительными приемами показывать зрителю, кто они. Ну, и, наконец, можно вообще не снимать фильмы с «очеловеченными» четвероногими.

Долой кота Бегемота и лису Алису с Базилио? С учетом предложения Свинцова невозможно не вспомнить о множестве фильмов, в которых актеры изображают животных, надевая соответствующие костюмы. Например, в кинокартине «Мама» Людмила Гурченко предстала перед зрителями в образе козы.

В «Мастере и Маргарите» - кот Бегемот, в «Новогодних приключениях Маши и Вити» - кот Матвей, которого сыграл всеми любимый Михаил Боярский, в «Приключениях Буратино» - несравненные плуты лиса Алиса и кот Базилио, а также пес Артемон, друг Мальвины.

Что делать с этими картинами, которые знаю и любят миллионы зрителей, в документе Свинцова ответа нет.

Пока квадробинг остается чуть ли не на пике популярности. С начала 2024 года на маркетплейсах начался бум на товары для тех, кто хочет выглядеть как животное. В количественном выражении продажи различных аксессуаров и других приспособлений для квадроберов увеличились на 4800%, а в денежном - на 4700%.

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Переодевание подростков в животных не на шутку беспокоит общественность, с учетом этого депутаты продолжают придумывать новый способ борьбы с «диким движением». Теперь в Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур, связанных с квадробикой и фурри. Идея это, как выяснил «Московский комсомолец» , рискует оказаться «кусачей» для кинематографа.

Законы Депутаты Фильмы Россия Животные Актеры Квадроберы
29 октября 2024, 03:01
Дрейфовавший в Охотском море турист выписался из больницы
РИА «Новости»
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Дрейфовавший 67 дней в Охотском море турист Михаил Пичугин выписывается из больницы, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Магаданской области. Там уточнили, что мужчина отправится в аэропорт, откуда вылетит домой, в Бурятию.

Путешественник отправится в Улан-Удэ. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное, угрозы жизни нет.

«Сегодня роль Магаданской областной больницы в жизни Михаила завершается. <…> В эти минуты Михаил готовится выезжать в аэропорт. Вопрос отправки Михаила домой Магаданская область отрабатывала вместе с Бурятией», - уточнил глава Минздрава Магаданской области Александр Витько.

Вместе с братом и племянником Михаил Пичугин отправился в море еще в начале августа. Вскоре они перестали выходить на связь - мужчин долго искали, но найти не могли. Спустя 67 дней лодка все же нашлась - Михаил был сильно обезвожен, но жив , а вот его родные погибли.

Больницы У берегов Камчатки спасли дрейфовавшего 67 дней мужчину
29 октября 2024, 00:03
Мама, папа, дайте денег. Дети до 23 лет смогут взыскивать алименты с родителей
РИА «Новости»
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В предложенном Минюстом проекте о выплате алиментов студентам-очникам до 23 лет есть недоработки, заявил 360.ru адвокат Владислав Будовниц. Он объяснил, что выплаты автоматически начисляться не будут, однако баланс интересов сторон может нарушиться. Юрист призвал отправить документ на доработку.

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», - объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», - объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.

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То есть да - с одной стороны существует дисбаланс, но так пишут многие специалисты, комментируя этот закон - действительно, здесь много вопросов, требующих доработки. Имеет место быть определенная несправедливость, потому что, конечно, может быть такая ситуация - ребенок жил с мамой до 18 лет, потом мама ему сказала «до свидания, мои обязательства в отношении тебя закончились», и при этом мама ничего не должна, а папа вроде как… Вернее даже, не папа должен платить, а ребенок имеет право предъявить претензии только к папе и не может предъявить претензии только к маме.

Естественно, баланс интересов сторон в данном случае нарушается. Над этим должны работать законодатели, чтобы этот баланс обеспечить и не допустить дискриминации в отношении того или иного родителя, учитывая, что права и обязанности родителей должны быть одинаковыми.

Юрист отметил, что в данном случае нарушается баланс интересов сторон. По словам Будовница, над этим должны работать законодатели - чтобы обеспечить этот баланс и не допустить дискриминации того или иного родителя, ведь их права и обязанности должны быть одинаковыми.

Дети Законы Деньги
28 октября 2024, 19:37
«Это нарушение». Запрет ношения религиозной одежды в школах под Владимиром раскритиковали
РИА «Новости»
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Запрет на ношение хиджабов в школах Владимирской области — прямое нарушение конституции, заявил 360.ru муфтий Подмосковья Рушан Аббясов. Он напомнил, что главный документ страны гарантирует свободу совести и вероисповедания, а сама одежда никак не влияет на образовательный процесс.

Аббясов напомнил, позицию уже сформировали в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

«Мы живем в многонациональном, многорелигиозном обществе, и я думаю, что, наверное, чиновники не совсем правильно отреагировали на эту ситуацию», - отметил муфтий.

Он добавил, что в то же время в кабинетах директоров и других педагогов часто можно встретить иконы.

«Требования властей Владимирской области, запрещающие ношение в школах хиджаба, являющегося неотъемлемым религиозным атрибутом мусульманок, противоречит положениям конституции Российской Федерации. <…> Я знаю, что, в целом, во многих школах Москвы, Московской области, других регионов к этому спокойно относятся, и каких-то ущемлений религиозных прав нет. На учебу это никак не влияет. Надо учитывать, что у нас многонациональное, многорелигиозное общество, и конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести и религиозного вероисповедания», - резюмировал муфтий Подмосковья.

Требования к внешнему виду школьников во Владимирской области скорректировали в региональном Минобразования. Документ опубликовали 22 октября.

Одежда Школы Законы Религия Конституция РФ Ислам
28 октября 2024, 12:06
Идею дополнить Трудовой кодекс новой нормой о бездетных женщинах сочли избыточной
Global Look Press
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В России хотят запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Внести поправки в Трудовой кодекс предложили депутаты от ЛДПР. Однако подобная мера — избыточна, заявила в интервью 360.ru депутат Светлана Бессараб.

В России хотят запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Внести поправки в Трудовой кодекс предложили депутаты от ЛДПР. Однако подобная мера - избыточна, заявила в интервью 360.ru депутат Светлана Бессараб.

«Уверена, что она не будет принята. Все выглядит таким образом, что нам, если следовать логике такой законодательной инициативы, понадобится и бездетных молодых людей тоже оберегать и опекать», - отметила она.

По словам Бессараб, сейчас ситуация на рынке труда такова, что работодатели уже не «перебирают» трудовыми ресурсами, а у молодых специалистов есть право выбора, куда устроиться на работу. Кроме того, сложно предсказать, когда именно девушка решится на деторождение.

«Я думаю, что для работодателей сегодня не проблема принять на работу молодую женщину без детей», - подчеркнула депутат.

Трудовой и Уголовный кодексы защищают беременных женщин, напомнила она. Будущую мать нельзя уволить или отказать ей в приеме на работу.

«Это абсолютно верно, потому что отдельные недобросовестные работодатели стараются не принимать беременных женщин на работу», - добавила собеседница 360.ru.

Ранее российские депутаты предложили ввести налог на бездетность , а полученные деньги направить на развитие детских домов. Инициатива вызвала широкий общественный диссонанс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные идеи.

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