В России предложили запретить водить машину людям старше 70 лет

Движение выдвинуло инициативу ввести верхнюю возрастную планку для водителей. Поводом для нее стало недавнее ДТП под Санкт-Петербургом: за рулем находился 86-летний мужчина, который повернул на встречную полосу движения и врезался в другой автомобиль. Пожилой водитель погиб, другой участник аварии не пострадал.

Председатель «Ветеранов России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов напомнил, что пока в стране есть только нижний возрастной порог.

«Движение „Ветераны России“ предлагает разработать нормы, которые бы ограничили возраст водителей, например, запретив вождение для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям», - подчеркнул он.

По словам Резяпова, с возрастом у людей ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция. Потому в движении считают, что для водителей пожилого возраста нужны внеочередные и более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения права стоит выдавать не на 10 лет, а на пять и менее. Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут сократить количество аварий с участием пожилых водителей.