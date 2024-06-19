19 июня 2024, 12:24

В России предложили запретить водить машину людям старше 70 лет

РИА «Новости»
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В РФ предложили ввести возрастное ограничение для водителей. С инициативой о запрете садиться за руль людям старше 70 лет выступили представители «Ветеранов России».

Движение выдвинуло инициативу ввести верхнюю возрастную планку для водителей. Поводом для нее стало недавнее ДТП под Санкт-Петербургом: за рулем находился 86-летний мужчина, который повернул на встречную полосу движения и врезался в другой автомобиль. Пожилой водитель погиб, другой участник аварии не пострадал.

Председатель «Ветеранов России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов напомнил, что пока в стране есть только нижний возрастной порог.

«Движение „Ветераны России“ предлагает разработать нормы, которые бы ограничили возраст водителей, например, запретив вождение для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям», - подчеркнул он.

По словам Резяпова, с возрастом у людей ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция. Потому в движении считают, что для водителей пожилого возраста нужны внеочередные и более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения права стоит выдавать не на 10 лет, а на пять и менее. Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут сократить количество аварий с участием пожилых водителей.

Санкт-Петербург Ветераны ДТП Россия Машины Водители
19 июня 2024, 12:16
Россияне умерли от жары во время паломничества в Мекку
Global Look Press
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В Саудовской Аравии во время хаджа умерли четыре россиянина, в том числе женщина из Московской области. Из-за пожилого возраста и хронических заболеваний они не выдержали сильной жары и давки, сообщил РИА «Новости» руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев.

«В нынешнем году во время паломничества умерли четверо россиян. <…> Сейчас в Саудовской Аравии 40-45. Много паломников пожилого возраста», - сказал он.

Асуев рассказал о двух паломниках. Три дня назад во время давки скончался страдавший сердечно-сосудистым заболеванием мужчина 1955 года рождения из Дагестана. Женщина 1962 года рождения приехала из Московской области и тоже умерла.

Представитель генконсульства в Джидде сообщил агентству, что среди погибших один мужчина и три женщины. Они умерли от естественных причин, связанных с состоянием здоровья и возрастом. Этих паломников похоронят в Мекке.

В общей сложности во время хаджа 2024 года скончались не менее 550 верующих, сообщил RT. Из них около 40 человек приехали из Иордании и 35 - из Туниса.

Саудовская Аравия Религия Ислам
19 июня 2024, 10:40
В России предложили создать электросамокатную полицию
РИА «Новости»
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В крупных российских городах необходимо создать так называемую электросамокатную полицию. С предложением об этом к главе МВД обратился зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, сообщил РБК.

Основной задачей такого подразделения, по мнению депутата, может быть патрулирование пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением ПДД людьми на электровелосипедах и электросамокатах.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД», - выразил уверенность депутат.

В частности, речь идет о пресечении нарушений по превышению скорости, опасной езде, игнорировании светофоров и разметки дорожного полотна, вождении в нетрезвом виде, а также беспорядочном оставлении электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.

МВД РФ Полиция Электросамокаты
19 июня 2024, 10:00
Работникам российских детсадов предложили увеличить отпуск до 56 дней
РИА «Новости»
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Продолжительность отпуска для работников детсадов нужно увеличить до 56 дней. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

Предложение она направила министру просвещения Сергею Кравцову. По словам Лантратовой, продолжительность отпуска сейчас установлена в размере 42 или 56 календарных дней.

На него влияют вид образовательного учреждения и должность сотрудников. Это складывает несправедливую систему предоставления отпусков, выразила уверенность парламентарий.

По мнению Лантратовой, реализация ее инициативы улучшит систему предоставления отпусков для сотрудников детсадов, а также работу таких учреждений.

Ключевую поддержку родителям в воспитании детей оказывают именно педагогические сотрудники дошкольных образовательных учреждений, добавила она.

Госдума РФ Детские сады
19 июня 2024, 00:41
Жительница Петербурга устроила голую фотосессию на кладбище и попала под уголовное дело
РИА «Новости»
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В Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая устроила фотосессию в стиле ню на одном из городских кладбищ. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщило главное управление МВД по городу и области в своем Telegram-канале.

О скандальной фотосессии правоохранители узнали из постов в интернете. Они выяснили, что все происходило в воскресенье, 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.

«Оперативники Центра „Э“ главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга», - рассказали в полиции.

Судя по распространившимся в Сети кадрам, на кладбище девушка снималась с обнаженной грудью. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Силовики ищут других участников и организаторов фотосессии.

Летом прошлого года двое подростков устроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области.

Санкт-Петербург Уголовное дело Интернет Полиция

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