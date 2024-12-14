В России предложили запретить скидки на алкоголь

Им нужно провести анализ до середины апреля 2025 года. В документе указано, что такие предложения следует разрабатывать ежегодно для регулирования цен на алкоголь. На данный момент нет конкретной информации по этому вопросу, а только поставлена задача перед ведомствами.

Ранее в России предложили продавать алкоголь только тем, кто сделал специальную отметку на портале «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Как отметил парламентарий, за последние четыре года в стране наблюдается заметный рост потребления спиртного. В связи с этим он считает необходимым усилить антиалкогольную пропаганду. Он также предложил убрать весь алкоголь в магазинах подальше от закусок