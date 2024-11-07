07 ноября 2024, 04:32

В России предложили запретить концерты дороже 1 млн рублей

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарии предложили внести изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они призывают запретить выделение бюджетных средств на сумму более одного миллиона на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.

«Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», - указано в пояснительной записке к проекту.

В документе также отметили, что в следующие три года доходы бюджетов регионов страны в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%. При этом межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. В такой ситуации недопустимо тратить десятки бюджетных рублей на проведение одного концерта.

Так депутаты отреагировали на сообщения о рекордном гонораре певца Шамана, получившего 16,6 миллиона рублей за выступление на Дне города в Оренбурге. Актриса Яна Поплавская была в числе критиков.

Бюджет России Законы Госдума РФ Концерты Депутаты Россия Музыка Деньги Шоу-бизнес
06 ноября 2024, 21:30
Мощная вспышка произошла на Солнце после временного затишья
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Спад активности на Солнце продлился всего неделю и закончился мощной вспышкой класса X, которая произошла в центре диска, откуда звезда оказывает наиболее сильное воздействие на Землю. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он уточнил, что максимальное излучение специалисты зафиксировали в 16:40 среды, 6 ноября.

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4», - заявил Богачев.

Ученый добавил, что сейчас Земле грозит столкновение с огромной массой плазмы. Но окончательно это станет известно в ближайшие часы. Потому что пока неизвестно действительно ли произошел выброс в сторону нашей планеты.

Богачев подчеркнул, что за последние двое суток уровень солнечной активности снова начал расти и в ходе процесса произошли несколько вспышек среднего класса. Поэтому не исключено, что этот тренд продолжится до конца недели. Максимальные вспышки на светиле специалисты ожидают в течении ближайших двух суток.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что в ноябре ожидается целая череда геомагнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце. По данным специалистов, самое сильное возмущение поля планеты произойдет 24 и 25 ноября.

Планета Земля Ученые Солнце
06 ноября 2024, 18:55
Россия отметит 80-летие Владимира Жириновского в 2026 году
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета для празднования 80-летия со дня рождения основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Председателем комитета глава государства назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского», - отметили в тексте указа.

В основной состав комитета также вошли новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова и другие.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в начале апреля 2022 года в одной из больниц Москвы, куда его доставили с коронавирусной инфекцией. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

В начале февраля этого года режиссер Александр Баранов заявил о намерении снять художественный фильм о Владимире Жириновском.

Россия Владимир Путин Владимир Жириновский
06 ноября 2024, 15:25
Умер владелец московской галереи Art-Constantis Константин Елютин
РИА «Новости»
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Коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis Константин Елютин скончался в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что деятель искусств покончил с собой на фоне продолжительной болезни.

Собеседник агентства добавил, что это предварительные данные и окончательную причину смерти Елютина установят позже.

Смерть галериста подтвердил художник Алексей Ваулин. На своей странице во «ВКонтакте» он уточнил, что друг умер в минувший вторник, 5 ноября.

«Вчера не стало моего большого друга, наставника и арт-дилера Константина Елютина. Это большая потеря для русского искусства. Светлая память», - написал художник.

Принадлежащая Елютину галерея Art-Constantis на Болотной набережной Москвы помогала коллекционерам формировать коллекции. Кроме того, сотрудники организации занимались оформлением квартир и частных домов. Сам галерист собирал абстрактные картины русских и китайских художников.

В минувший вторник, 5 ноября, стало известно о смерти солистки оперной труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания Мариии Ричиновой. Супруг певицы в комментарии 360.ru рассказал, что артистка скончалась на седьмом месяце беременности в больнице. Ребенка врачи спасти не смогли.

Коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis Константин Елютин скончался в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что деятель искусств покончил с собой на фоне продолжительной болезни.

Болезни Художники Москва
06 ноября 2024, 14:15
«Сбер» оценил долю утекших данных россиян
РИА «Новости»
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В результате крупных утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослого населения России. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его слова привел РБК.

Он уточнил, что в открытом доступе сейчас есть порядка 3,5 миллиарда строк. Главным источником утечек Кузнецов назвал медицинские учреждения и интернет-магазины, а не кредитные организации, как было принято считать.

Пик утечек зафиксировали в 2023 году, однако ситуация спустя год начала меняться. При этом мошенники все равно завладевают деньгами россиян, только в нынешнем году общая сумма ущерба составила около 250 миллиардов рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что из банка ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов кредитной организации. Однако она оказалась фейковой.

Банки Мошенничество

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