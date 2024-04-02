02 апреля 2024, 03:36

В России предложили ввести налог на роскошную жизнь

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы России рассмотрят 2 апреля законопроект, который предусматривает налог на роскошь. Об этом сообщила газета «Известия».

Инициативу выдвинули депутаты «Справедливая Россия - За правду». В документе отметили, что подобный налог предоставит справедливое перераспределение финансов в стране и нивелирует эффект социального расслоения.

«В России сохраняется высокий уровень социального неравенства <…> Более трети граждан получают около 25 тысяч рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 миллионов жителей страны», - заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

В документе пояснили, что по данным Росстата, реальные доходы населения с 2014 по 2022 год включительно в среднем за каждый год в этот период снижались на 0,2%. В этот же промежуток годовая инфляция составляла от 2,5% до 12,91%, а в среднем 7,1%.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил властям повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным за выполнение поручения назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

Налоги Депутаты Россия
02 апреля 2024, 00:29
Семейная пара Луценко вошла в рейтинг журнала Forbes с капиталом в 2 млрд долларов
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Владеющие агропромышленной группой «Содружество» супруги Александр и Наталья Луценко стали миллиардерами и вошли в рейтинг журнала Forbes. Они стали первой в России семейной парой, владеющей бизнесом в равных долях с состоянием два миллиарда долларов.

«Владеющие холдингом супруги Александр и Наталья Луценко фактически разделили бизнес на три части. Они оставили за собой контроль в российских и белорусских предприятиях и продали топ-менеджерам компанию, владеющую международными активами», - рассказали авторы статьи.

Холдинг «Содружество» является одним из ведущих переработчиков масличных культур в Европе. Реорганизацию компании провели в 2023 году. Стоимость российских активов составила 1,526 миллиарда долларов, белорусских - 489 миллионов долларов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров. Список возглавил Адам Сэндлер с ежегодным заработком в 73 миллиона долларов.

Рейтинги Европа Россия Forbes
01 апреля 2024, 18:38
Россияне рассказали о шутках на 1 апреля и роли смеха в их жизни
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Абсолютное большинство россиян считает, что обладает чувством юмора. Такой ответ респонденты дал специалистам социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». Результаты исследования оказались в распоряжении «360».

День смеха отмечают 1 апреля - в эту дату во многих странах мира принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Россия не стала исключением - над близкими шутят 40% респондентов. Порядка 8% россиян признались, что их розыгрыши приводили к плохим последствиям: недопониманию, обиде, испорченному имуществу и даже травмам. На шутки обижались 57% россиян, у 36% обид никогда не было.

Всего розыгрышам подвергались 79% опрошенных. Кроме того, 98% россиян заверили, что обладают чувством юмора. Для опрошенных важно, чтобы таким качеством обладали их партнер или супруг/супруга и друзья. Чуть реже респондентам оказывалось важно, чтобы чувство юмора было у родственников, коллег и соседей.

О том, что чувство юмора способно сохранить отношения, заявили 75% россиян. Порядка 76% опрошенных согласились с тем, что юмор помогает справиться с болью. Смех продлевает жизнь, отметили 75%.

При этом опрошенные четко выделили границы допустимого в юморе. Абсолютное большинство считает, что нельзя трогать такие темы, как трагедии близких, геноцид, войны и их жертвы, эпидемии, катастрофы, теракты и особенности здоровья. Отрицательно к «черному юмору» относятся 42% россиян.

Юрист Ирина Гукова напомнила об уголовной ответственности за агрессивные пранки. Некоторые их них квалифицируют как хулиганство.

Исследования Праздники Отношения
01 апреля 2024, 18:05
Сбербанк обновит программу лояльности
РИА «Новости»
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Кардинальные изменения ожидают программу лояльности «СберсСпасибо». Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Обновления отменят все условия и ограничения, которые влияли на размер кешбэка. Программа станет более гибкой, простой и выгодной для клиентов. Первые участники смогут оценить новую версию уже в апреле, к лету обновления станут доступны всем.

«Больше никаких сложностей, уровней и условий. Теперь только вы решаете, что принесет вам выгоду!» - сообщили в пресс-службе.

Сбербанк также анонсировал запуск эксклюзивных услуг и акций. Они принесут дополнительную выгоду клиентам.

Ранее Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Сотрудники кредитной организации начнут выезжать к клиентам на дом для установки приложения на устройствах Apple.

Сбербанк Кешбэк
01 апреля 2024, 17:21
Крупнейшую в России доменную печь ЧерМК остановили на капремонт
РИА «Новости»
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Компания «Северсталь» остановила на капитальный ремонт крупнейшую в Россию доменную печь «Северянка» Череповецкого меткомбината (ЧерМК). Об этом сообщил РБК.

Основная задача капремонта заключается в обеспечении высокой надежности и производительности объекта. Компания разработала комплекс мер, позволяющих избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку печи, отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

«Объемы отгрузки товарной продукции и график исполнения клиентских заказов будут сохранены», - пообещал он.

В рамках капремонта специалисты заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, колошниковую защиту и верхний купол. Российские и китайские компании выступят поставщиками оборудования и материалов для ремонта.

В марте на предприятии «Северсталь» в Череповце произошел технологический инцидент. Его причиной стало попадание беспилотного летательного аппарата.

Россия Заводы

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