В России предложили ввести налог на роскошную жизнь

Инициативу выдвинули депутаты «Справедливая Россия - За правду». В документе отметили, что подобный налог предоставит справедливое перераспределение финансов в стране и нивелирует эффект социального расслоения.

«В России сохраняется высокий уровень социального неравенства <…> Более трети граждан получают около 25 тысяч рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 миллионов жителей страны», - заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

В документе пояснили, что по данным Росстата, реальные доходы населения с 2014 по 2022 год включительно в среднем за каждый год в этот период снижались на 0,2%. В этот же промежуток годовая инфляция составляла от 2,5% до 12,91%, а в среднем 7,1%.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил властям повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным за выполнение поручения назначили председателя правительства Михаила Мишустина.