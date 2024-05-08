В России предложили возобновить «Бессмертный полк» в очном формате, но в другие даты

«Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия „Бессмертного полка“ при условии его переноса на более позднюю дату», - заявила она.

Депутат предложила на выбор две даты - 1 июля и 3 сентября. Лантратова напомнила, что в эти дни отметят День ветерана боевых действий, а также День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

Она заявила, что летом в разных городах России пройдет большое количество других массовых мероприятий, а значит, власти уверены в возможности обеспечить безопасность их проведения. Лантратова предложила не отказываться от очного формата «Бессмертного полка» и разрешить желающим присоединиться к нему с портретами героев спецоперации на Украине, а не только ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2024 году шествие отменили ради безопасности. В прошлом году «Бессмертный полк» провели в нескольких форматах, в том числе онлайн.