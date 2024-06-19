В России предложили создать электросамокатную полицию
В крупных российских городах необходимо создать так называемую электросамокатную полицию. С предложением об этом к главе МВД обратился зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, сообщил РБК.
Основной задачей такого подразделения, по мнению депутата, может быть патрулирование пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением ПДД людьми на электровелосипедах и электросамокатах.
«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД», - выразил уверенность депутат.
В частности, речь идет о пресечении нарушений по превышению скорости, опасной езде, игнорировании светофоров и разметки дорожного полотна, вождении в нетрезвом виде, а также беспорядочном оставлении электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.