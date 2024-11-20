В России предложили сократить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ

Депутаты предложили установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимости три года, а в случае дарения родственником или наследования - один год. До сих пор избежать уплаты НДФЛ при продаже жилья россияне могли при владении больше пяти и трех лет соответственно, поэтому, по словам авторов инициативы, им приходилось откладывать сделку.

По мнению депутатов, это ограничивало трудовую мобильность россиян и поступление денег в экономику. ЛДПР решило решить проблему и в ближайшее время внесет законопроект в Госдуму.

От уплаты НДФЛ при продаже жилья в России освобождены семьи, воспитывающие не менее двух детей. Власти ввели эту меру поддержки в 2021 году.