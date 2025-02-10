В России предложили повысить штрафы за хамство чиновников

По словам Плякина, очень важно, чтобы чиновники понимали - они работают для народа, должны качественно и оперативно отвечать на запросы, а также уважительно относиться к каждому гражданину.

Депутат добавил, что инициативу предложили, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

«В материалах к законопроекту правительству не хватило результатов анализа материалов правоприменительной практики и статистических данных по рассматриваемым категориям дел», - сказал Плякин.

Судя по законопроекту, текст которого оказался в распоряжении 360.ru, авторы документа предложили установить для чиновников штраф на уровне от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей. За игнорирование обращений они предложили наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что депутат Ярослав Нилов разработал законопроект о сокращении рабочего дня перед праздниками на один час при классическом пятидневном графике. Экономист и политолог Александр Дудчак назвал идею интересной, но популистской.