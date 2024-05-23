В России предложили платить женщинам за рождение детей до 25 лет

Материальное положение молодых мам не будет иметь значения, говорится в пояснительной записке законопроекта, уточнил ТАСС. Авторы документа отметили, что в стране значительно снизилась рождаемость за последние 10 лет. Это может спровоцировать демографическую катастрофу.

«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом», - заявили депутаты.

Практически 40% россиянок не хотят рожать детей из-за финансовых проблем и плохих жилищных условий. Такое пособие может помочь молодым или студенческим семьям обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым после родов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о возложении на органы опеки выплаты алиментов , если недобросовестный родитель отказался их платить.