В России появился новый вид мошенничества с интернет-вакансиями

По ее словам, жертвы аферистов рассказывали о псевдонанимателях, требовавших вносить предварительную сумму для начала работы, а затем пропадающих. Как вариант, также могли просить подключить демонстрацию экрана при собеседованиях, получая таким образом доступ ко всем приложениям на компьютере, или склоняли к псевдовыкупу номеров в отелях. Теперь мошенники придумали новую схему обмана, направленную на соискателей.

По словам одной обманутой россиянки, она нашла вакансию с удаленной работой и авторизировалась на спецсайте, после чего с ее счета списались деньги. После этого женщине написали другие аферисты под видом юристов, предложившие вернуть украденное.

«В легенду мошенники впутали и „представителей ФНС“, которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», - рассказала Храпунова.

Эксперт предупредила россиян, что нельзя отвечать на предложения о работе, поступившие с неизвестных номеров в мессенджеры, не соглашаться на нее без документального оформления, а также если у соискателя требуют внесения денег.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук предупредил о новой схеме аферистов по «улучшению» качества связи.