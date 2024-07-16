16 июля 2024, 04:12

В России появился новый вид мошенничества с интернет-вакансиями

Freepik
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Злоумышленники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян, которые ищут работу в интернете, с привлечением якобы представителей ФНС. Об этом РИА «Новости» рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, жертвы аферистов рассказывали о псевдонанимателях, требовавших вносить предварительную сумму для начала работы, а затем пропадающих. Как вариант, также могли просить подключить демонстрацию экрана при собеседованиях, получая таким образом доступ ко всем приложениям на компьютере, или склоняли к псевдовыкупу номеров в отелях. Теперь мошенники придумали новую схему обмана, направленную на соискателей.

По словам одной обманутой россиянки, она нашла вакансию с удаленной работой и авторизировалась на спецсайте, после чего с ее счета списались деньги. После этого женщине написали другие аферисты под видом юристов, предложившие вернуть украденное.

«В легенду мошенники впутали и „представителей ФНС“, которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», - рассказала Храпунова.

Эксперт предупредила россиян, что нельзя отвечать на предложения о работе, поступившие с неизвестных номеров в мессенджеры, не соглашаться на нее без документального оформления, а также если у соискателя требуют внесения денег.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук предупредил о новой схеме аферистов по «улучшению» качества связи.

Интернет Мошенничество Россия Работа
16 июля 2024, 02:58
Мужчина повредил пенис во время секса и лишился эрекции на 20 лет
Freepik
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Мужчина из Великобритании повредил пенис во время секса, после этого у него появились проблемы с эрекцией и формой полового органа. Об этом сообщило Daily Mail.

Британец по имени Ричард задел бедро партнерши половым органом и испытал сильную боль. После этого у него начались проблемы с эрекцией, а его половой член как будто «съежился» и стал меньше.

Врачи диагностировали у мужчины болезнь Пейрони. В итоге он стал избегать интимной близости с женщинами. Медики посоветовали ему принимать виагру, но он отказался.

Ричард вернулся к лечению лишь годы спустя, когда у него появилась новая постоянная партнерша. В частной клинике ему назначили терапию ультразвуковыми волнами. Эти меры помогли и британец вернул себе нормальную эрекцию через 20 лет после травмы.

В США свидание австралийской порнозвезды Дэвис с военным закончилось после того, как у мужчины оторвало часть пениса. Выяснилось, что внутриматочная спираль (ВМС) «фактически разрезала шейку матки» блогерши и разорвало пенис ее партнера.

Великобритания Болезни Врачи Мужчины Секс
16 июля 2024, 00:46
Верующим рассказали о правильном «побивании» жены
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Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев объяснил верующим, как правильно «побивать» жен с исламской точки зрения. Фрагмент его выступления опубликовало издание «Татар-информ».

По словам Камаева, целью «побивания» должно быть не причинение женщине физической боли, а указание на ее неправильное поведение. В мусульманской среде для этого можно использовать мисвак - палочку для чистки зубов.

Также, если мужчина замахнулся на жену, то он не должен задействовать плечевой сустав. На вопрос о допустимости бить супругу за употребление алкоголя или измену Камаев ответил, что «надо задуматься, стоит ли жить с такой женой». Ведь при таких обстоятельствах «удары не помогут».

Ранее актер Марат Башаров попросил прощения у бывших жен Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой за избиения. Он отметил, что из-за скандалов его лишили съемок в кино. Также Башаров заверил, что встал на путь исправления.

Женщины Мужчины Избиения
15 июля 2024, 21:14
«Я живой». Кадыров попросил не ставить ему памятник в Чечне
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому предпринимателю и меценату Михаилу Гуцериеву с просьбой не ставить ему памятник. Его слова привело РИА «Новости».

«Он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял», - сказал глава республики.

По словам Кадырова, памятник ему ставить не нужно. Он попросил Гуцериева построить в Чечне какой-нибудь объект. В ответ предприниматель вспомнил, что он «первый приехал в Грозный» с Ахматом Кадыровым, первым президентом Чечни, а также построил в регионе школу и больницу. На строительство ушло 18 миллионов рублей.

«Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», - резюмировал глава Чечни.

Ранее Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и пригласил его в гости в Грозный.

Чечня Рамзан Кадыров Памятники
15 июля 2024, 16:40
Запертую на балконе в Москве собаку смогли спасти
Телеканал «360»
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Собаку, которая два дня просидела взаперти на балконе квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Бакулева, смогли спасти. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вскрывать квартиру сотрудники полиции отказались, но решение для спасения собаки нашлось - спасатели смогли подняться на балкон и вызволить животное из плена.


Для спасения животного сегодня вызывали спасателей МЧС и сотрудников полиции. Данных о том, что произошло с его владельцами, пока нет.

Спасенную собаку напоили водой. По словам соседей, сейчас ее забрал себе участковый.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры, снятые очевидцами, на которых можно видеть, как пес пытается выбраться с балкона через ограждение.

Животные

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