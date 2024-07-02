02 июля 2024, 01:51

В России подорожает крепкий алкоголь

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С 1 июля в России повысили минимальные розничные цены на водку, а также ряд других крепких алкогольных напитков. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, минимальная цена на полулитровую бутылку водки выросла с 281 рубля до 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка теперь будет 556 рублей вместо 517, а бренди - 403 рубля вместо 375.

В Министерстве финансов повышение минимальных цен на крепкий алкоголь связали с инфляцией, подорожанием акцизов на алкоголь содержанием спирта свыше 9%, ростом затрат при производстве алкогольной продукции, курсом доллара и стоимостью логистических услуг.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал 360.ru, что обычные потребители не почувствуют роста цен на водку. По словам эксперта, фактический рост цен на крепкий алкоголь произошел еще в январе прошлого года после подорожания акцизов.

Шапкин добавил, что цена на спиртосодержащие напитки в России помогает регулировать их потребление. По его словам, без акцизов и НДС бутылка водки стоила бы 100 рублей, и граждане пили бы больше.

Алкоголь Россия Продукты
02 июля 2024, 03:07
В Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма
РИА «Новости»
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В Москве приостановили на 90 суток работу еще одного цеха «Кухни на районе» после вспышки ботулизма из-за продукции компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Москвы.

Территорию цеха на юго-западе Москвы проверил Роспотребнадзор. Там, в том числе, производили салат из фасоли «Лобио», заразивший ботулизмом сотни клиентов компании. Сотрудники цеха не предоставили инспекторам документы, подтверждающие качество и безопасность изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции.

«Помещения цехов и технологическое оборудование содержатся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (уборка и дезинфекция помещений и оборудования надлежащим образом не проводилась, напольное покрытие загрязнено во всех цехах, на технологическом оборудовании следы грязи и жира) и другие», - добавили в ФССП.

По данным ведомства, суд признал компанию виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановил приостановить деятельность на 90 суток.

Судебные приставы опечатали помещения цеха. В случае нарушения постановления суда руководству компании грозит уголовная ответственность.

Более 300 человек по всей России попали в больницы из-за ботулизма. Все они заразились опасной болезнью, заказав в службе доставки салат «Лобио» с фасолью. По информации на пятницу, 28 июня, в больницах оставались более 100 заразившихся. Один из пострадавших - 21-летний студент - умер от ботулизма.

Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
02 июля 2024, 00:45
В Госдуме рассказали о переходе на шестидневную рабочую неделю
РИА «Новости»
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Шестидневная рабочая неделя противоречит Трудовому кодексу России, поэтому в нашей стране ее никогда не введут. Об этом сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Lenta.ru.

«Мы идем последовательно в направлении прогресса, и ни в коем случае не допускаем применения агрессивных мер. В Трудовом кодексе у нас также четко прописано, что ухудшение условий труда работающих граждан не допускается», - заявила парламентарий.

Ранее министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков категорично высказался о перспективах увеличения трудовой недели. По его словам шестидневки в России не будет. При этом существующее трудовой законодательство позволяет выстроить удобный график. А за сверхурочную работу в выходные и праздники работодатель должен заплатить больше, чем за обычный трудовой день.

А вот в Греции власти разрешили компаниям вводить для сотрудников шестидневную рабочую неделю с компенсацией зарплаты.

Праздники Депутаты Россия Работа
01 июля 2024, 22:18
Тело мультипликатора Вершининой нашли в квартире в Москве
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Известная художница-мультипликатор Елена Вершинина умерла на 100-м году жизни в Москве. Тело женщины обнаружили 30 июня в ее квартире, сообщил Пятый канал.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данному факту проводят проверку.

Вершинина участвовала в создании более 60 мультфильмов, среди которых «Крошка Енот», «Приключения Мюнхгаузена», «Кентервильское привидение», «Три толстяка» и многих других.

Художница родилась в 1924 году в семье главного маршала авиации СССР и героя Великой Отечественной войны Константина Вершинина.

Она училась в Московском художественном училище памяти 1905 года, а также закончила курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Там Вершинина работала до 1979 года.

Женщины Союзмультфильм Москва
01 июля 2024, 21:07
Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной смягчили приговор
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Мосгорсуд сократил срок тюремного заключения с восьми до 6,5 года экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной. Топ-менеджера осудили за коррупцию, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с восьми до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снизили с 133 миллионов рублей до 900 тысяч рублей», - уточнили в сообщении.

Приговор вступил в законную силу. В ноябре 2023 года Хамовнический суд приговорил Лалетину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в двукратном размере взятки.

Ранее защита обжаловала приговор по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и бывшего директора компании журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве крупной суммы.

Штрафы Рубль Суд Ростех Коррупция Приговоры

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