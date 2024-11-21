В России отметят Михайлов день

Есть и народное название праздника - Михайлов день. Если смотреть церковный календарь, то его полное название - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Христиане верят, что существует помимо земного мира еще и невидимый, который населяют ангелы и демоны. Главные среди ангелов - архангелы, причем над последними стоит архангел Михаил, который также является предводителем всех ангельских сил, или архистратигом.

Православные верующие молятся архангелу Михаилу о помощи, когда возникают какие-то жизненные проблемы. Церковь хранит многочисленные свидетельства того, как он помогал просящим. Архангелу Михаилу также молятся о спасении и сохранении России.

Этот праздник еще называется «Всеобщим днем ангела» по русской православной традиции. Верующие в этот день читают акафисты своему ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу.

Ранее протоиерей Владислав Цыпин рассказал, что 22 ноября православные верующие будут вспоминать преподобную Матрону Московскую.