21 ноября 2024, 05:49

В России отметят Михайлов день

РИА «Новости»
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В России православные верующие отметят 21 ноября день памяти архангела Михаила. Об этом сообщило РИА «Новости».

Есть и народное название праздника - Михайлов день. Если смотреть церковный календарь, то его полное название - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Христиане верят, что существует помимо земного мира еще и невидимый, который населяют ангелы и демоны. Главные среди ангелов - архангелы, причем над последними стоит архангел Михаил, который также является предводителем всех ангельских сил, или архистратигом.

Православные верующие молятся архангелу Михаилу о помощи, когда возникают какие-то жизненные проблемы. Церковь хранит многочисленные свидетельства того, как он помогал просящим. Архангелу Михаилу также молятся о спасении и сохранении России.

Этот праздник еще называется «Всеобщим днем ангела» по русской православной традиции. Верующие в этот день читают акафисты своему ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу.

Ранее протоиерей Владислав Цыпин рассказал, что 22 ноября православные верующие будут вспоминать преподобную Матрону Московскую.

Праздники РПЦ Православие Россия
20 ноября 2024, 22:26
Писатель объяснил любовь людей к ужастикам
Unsplash
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Люди любят читать страшные истории, потому что воспринимают их как контролируемый стресс. Писатель Александр Сордо сообщил об этом сайту RuNews24.ru.

«Увязая в рутине бытовухи, мы испытываем постоянное давление, стресс копится и оседает на подкорке. А когда мы смотрим или читаем ужасы - всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы „прожить“ стресс, прогнать через себя и отпустить», - объяснил он.

По мнению Сордо, контролируемый стресс полезен для психики, как закаливание тела холодной водой. Он заявил, что разрядка в виде чтения ужастиков «прочистит мозги» и вернет любовь к жизни.

Поклонникам хоррора писатель посоветовал прочесть серию «Самая Страшная Книга» и свой сборник «Твои личные страхи». Из экранизаций он отметил «Молчание ягнят» и его продолжение «Ганнибал».

Детям пережить негативные эмоции помогут игрушки в виде монстров , уверена психолог Полина Малахова. Она назвала абсолютно нормальным желание поиграть с драконами, скелетами и привидениями.

Книги Психология
20 ноября 2024, 22:10
Россия предложила реформировать Координационный совет генпрокуроров СНГ
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Пришло время реформировать работу Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об этом во время визита в Ташкент, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Он прибыл в Узбекистан по приглашению своего коллеги Нигматиллы Юлдашева. У трапа самолета российскую делегацию встретили посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и генпрокурор республики. Краснов возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» и отправился на переговоры.

Генпрокурор России поблагодарил Юлдашева за гостеприимство. Он заявил, что направления сотрудничества прокуратур двух стран отвечают долгосрочным ориентирам, однако необходимо реформировать КСГП СНГ.

«Для более эффективной деятельности нашего объединения и оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы современности, криминальные проявления я предлагаю расширить Секретариат представителями всех Генеральных прокуратур стран Содружества», - заявил Генпрокурор России.

До поездки в Узбекистан Краснов побывал в Азербайджане. Он выступил на пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Пришло время реформировать работу Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об этом во время визита в Ташкент, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Генпрокуратура РФ Узбекистан Игорь Краснов
20 ноября 2024, 16:11
Губернатор Артамонов заявил о неприязни и к мигрантам
РИА «Новости»
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Вопросы миграционной политики требуют более тщательных подходов, потому что приезжие из других стран вызывают сильную неприязнь местных жителей, но они необходимы в условиях дефицита рабочих рук. Об этом в ходе прямого эфира заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Трансляция доступна на странице правительства региона во «ВКонтакте».

Глава Липецкой области подчеркнул, что делит приезжающих в регион иностранцев на две группы - легальных и нелегальных.

«Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу», - заявил Артамонов.

Он добавил, что полиция региона регулярно проводит рейды для поиска нелегалов. По словам Артамонова, после выдворения более 200 иностранцев преступность в области снизилась на 40%.

Кроме того, правительство региона находится в постоянном контакте с предпринимателями, которые привлекают мигрантов на работу.

«Мы долго спорили, а можно ли на массажи ставить рабочих из Таиланда. Я говорю, да пусть наши работают, зачем нам оттуда массажисты. Ни к чему. Но есть необходимые процессы, например, в стройке. У нас громадное количество объектов. А кто их строить будет? Здесь чувствительная ситуация», - заявил Артамонов.

Губернатор добавил, что не против легально приезжающих на работу иностранцев, но при условии, что они хорошо знают русский язык, оставляют семьи на родине и работают там, где есть дефицит рабочей силы.

В минувший вторник, 19 ноября, глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов заявил, что в регионе сложился дефицит рабочих строительных специальностей из-за существенного сокращения мигрантов, которые раньше закрывали до 80% вакансий. В качестве выхода из ситуации Суханов призвал россиянок рожать сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров.

Мигранты Россия Работа Липецкая область
20 ноября 2024, 10:56
Служебная иномарка главы Башкирии за день набрала штрафов на 14 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова всего за один день набрал штрафов на общую сумму более 10 тысяч рублей. Данные об этом опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника канала, точная сумма штрафов составляет 14 тысяч рублей.

В день, когда авто Хабирова нахватало такое количество штрафных санкций, в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе, пояснил собеседник Mash Batash. По его словам, глава республики обожает спорт и скорость.

В конце октября Mercedes Хабирова заметили мчащимся в сторону Центра Римы Баталовой со скоростью более 140 километров в час. Также превышения скорости зарегистрировали, когда иномарка политика ехала по трассе Уфа - Оренбург.

В общей сложности с 10 октября по 19 ноября служебная машина главы Башкирии поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей, заключил источник канала.

Штрафы Башкирия Уфа Машины

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