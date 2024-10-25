В России ограничили ввоз холодильников и кондиционеров

По информации источника издания, причиной стало решение ведомства ограничить ввоз в страну продукции с хладагентами. Это вещество используется в холодильном оборудовании и кондиционерах, обеспечивает поддержание оптимального температурного режима и отвечает за охлаждение воздуха.

Согласно новым требованиям ведомства, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами требуется теперь не только в отношении моновеществ, но и смесей, ранее не требовавших обязательного лицензирования.

В Ассоциации товаропроизводителей компьютерной и электробытовой техники добавили, что если раньше под лицензию попадали 10% кондиционеров, то после решения Минприроды лицензию необходимо оформлять на 90% таких устройств.

Аналогичная ситуация и на рынке промышленного холодильного оборудования: ограничение ввели для фреона 410. Доля использующего это вещество оборудования сегодня составляет до 50%.

Ранее в России предложили запретить фены Dyson. Эксперты посчитали, что эти устройства портят женские шевелюры.