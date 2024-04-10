В России объявили в розыск феминистку Дарью Серенко
МВД России объявило в розыск писательницу, феминистку и акционистку Дарью Серенко*, причем без уточнения, по какой уголовной статье она разыскивается. Информацию опубликовали в ведомственной базе.
«Серенко* Дарья Андреевна, 23 января 1993 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточке.
Серенко* попала в реестр иноагентов в начале прошлого года. Она отличилась, когда инициировала сбор средств в поддержку Украины, а также пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Кроме того, писательница возглавляет Феминистское антивоенное сопротивление***.
В настоящее время Серенко живет за границей.
Ранее в России объявили в розыск писателя и журналиста-иноагента Михаила Зыгаря* и норвежскую наемницу, бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру , которая сражается на стороне ВСУ.
В конце марта МВД заново объявило в розыск российскую активистку Ольгу Мисик , обвиняемую в оправдании терроризма. Уголовное дело связано с ее высказываниями о гибели военного корреспондента Владлена Татарского.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
*** Организация, признанная в России иноагентом.