В России объявили в розыск феминистку Дарью Серенко

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«Серенко* Дарья Андреевна, 23 января 1993 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточке.

Серенко* попала в реестр иноагентов в начале прошлого года. Она отличилась, когда инициировала сбор средств в поддержку Украины, а также пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Кроме того, писательница возглавляет Феминистское антивоенное сопротивление***.

В настоящее время Серенко живет за границей.

Ранее в России объявили в розыск писателя и журналиста-иноагента Михаила Зыгаря* и норвежскую наемницу, бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру , которая сражается на стороне ВСУ.

В конце марта МВД заново объявило в розыск российскую активистку Ольгу Мисик , обвиняемую в оправдании терроризма. Уголовное дело связано с ее высказываниями о гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.

*** Организация, признанная в России иноагентом.