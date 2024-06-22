22 июня 2024, 03:18

В России наступила Троицкая родительская суббота

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В этом году Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу 22 июня. В этот день принято подавать милостыню и раздавать еду нуждающимся с просьбой молиться за упокой почивших родных.

Суббота накануне праздника Святой Троицы - это день поминовения умерших. Православные вспоминают всех крещеных и оглашенных христиан «со времен Адама». А также тех, кого не похоронили по христианским обычаям.

В этот день верующие пишут записки с именами умерших, которых они хотят помянуть. После службы священник читает их. В церквях ставят специальный квадратный подсвечник - канун. Панихиды по умершим в этот день совершают и на кладбищах, для этого туда можно пригласить священника.

Ранее священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) рассказал, как православным праздновать Святую Троицу.

Праздники Священники Санкт-Петербург РПЦ Православие Россия Религия
22 июня 2024, 00:44
Частный детектив назвал признаки скорого развода
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Все пары после свадьбы рассчитывают жить долго и счастливо, но многие сталкиваются с проблемами в отношениях. Частный детектив Аарон Бонд уверяет, что ему достаточно несколько минут наблюдать за супругами, чтобы понять, есть ли у них шанс. О признаках скорого развода он рассказал газете The Sun.

Первый сигнал, на который стоит обратить внимание, - то, как супруги приветствуют друг друга, начинают ли они общение с теплых слов или с порога критикуют. О близкой катастрофе в отношениях говорит один, казалось бы, незначительный жест.

«Когда один из партнеров закатывает глаза, глядя на другого, это сигнализирует об отстранении или превосходстве и является явным признаком того, что они не воспринимают чувства или мнение своего партнера всерьез», - предупредил детектив.

Еще один плохой признак - стремление к обобщениям в разговоре с партнером. Слова «ты всегда так делаешь» или «ты никогда меня не слушаешь» говорят о накопившихся проблемах, которые будет сложно решить.

Кроме того, о скором разводе говорит ситуация, когда один из партнеров уходит от взаимодействия: избегает зрительного контакта, отказывается от общения, замыкается в себе.

«Это создает эмоциональную дистанцию между партнерами и может привести к тому, что обе стороны будут чувствовать себя одинокими и изолированными», - объяснил Аарон Бонд.

Ранее психолог Клеверин предупредил, что попытки женщины «улучшить» своего партнера часто приводят к разводу.

Семья Свадьбы Отношения Женщины Психология
21 июня 2024, 19:30
Минюст включил три иностранных НПО в список нежелательных в России
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России приняло решение включить канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, в список попали Great Commission Media Ministries, Канада, International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»), Финляндия, Great Commission Media Ministries, США.

Согласно законодательству, за участие в финансировании иностранной, признанной в России нежелательной, организации в России предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В июле 2023 года Минюст включил Всемирный фонд природы (WWF)* в список нежелательных организаций. Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной. Деятельность фонда в ведомстве назвали прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента

Россия
21 июня 2024, 18:48
Продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков
РИА «Новости»
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Ограничение рекламных спам-звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт. Таким мнением с 360.ru поделился директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Так он прокомментировал предложение депутатов от фракции «Новые люди» разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц или индивидуальных предпринимателей.

«Здесь нужен какой-то жесткий контроль за компаниями, продающими эти сим-карты. Скорее всего, это будет какой-то закон или норма по продаже. Появилась инициатива, чтобы мигранты получали сим-карты по биометрии. Так можно узнать, как они пользуются такими телефонами», - заявил Дворянский.

Эксперт добавил, что, по его прогнозу, сильное развитие получат приложения для смартфонов с определителями номера, которые подсвечивают номера поступающих звонков, сопровождая из надписями «возможно спам», «злоумышленники», «есть жалобы». Он добавил, что такие приложения разрабатывают как банки, так и телеком-операторы.

Если компания хочет рекламировать свои услуги через звонки, добавил Дворянский, для этого она должна иметь регистрацию и платить налоги. Но при этом следить за безопасностью баз со своими клиентами, чтобы их номера не оказались в руках злоумышленников.

Депутаты думской фракции «Новые люди» подготовили законопроект о запрете спам-звонков. Как сообщил RT , сейчас реклама по телефону проходит с номеров, которым владеют физические лица, чем пользуются фирмы. Документ разрешит вести такую деятельность только с номеров, зарегистрированных на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Законы Реклама Депутаты
21 июня 2024, 11:37
Адвокат передал журналистам заявление Белых после освобождения
РИА «Новости»
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Адвокат Андрей Грохотов передал журналистам письменное заявление вышедшего на свободу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Копия обращения появилась в распоряжении 360.ru.

В обращении Белых отметил, что чувствует себя нормально, а дальнейшие планы - отдавать приоритет семье, детям и работе.

Также экс-губернатор отметил, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен принять участие. Общаться с прессой сейчас Белых не собирается.

«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду», - пояснил он.

Также Белых отметил, что сейчас ему предстоит многое узнать, потому что последние восемь лет он был ограничен в информации.

«Все эти годы - без интернета, последние два года - без ТВ, а последние два месяца - еще и без сервиса переписки, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», - указал он.

В 2016 году Белых задержали с поличным при получении взятки и поместили под арест. Президент России Владимир Путин 28 июля того же года снял чиновника с должности руководителя Кировской области в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года и положениями уголовно-исполнительного законодательства Никита Юрьевич был освобожден <…>. Сейчас он находится на свободе , сам подготовил письменное заявление для прессы», - сказал Грохотов.

Тюрьмы

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