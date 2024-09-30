30 сентября 2024, 10:54

В России начнут борьбу с нелегальным наймом самозанятых. Меры разработали в Минэк

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В России разработали меры по противодействию нелегальному найму постоянных работников, которых просят оформлять статус самозанятого. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития.

В ведомстве предложили операторам платформ, через которые самозанятые получают заказы, ограничить продолжительное и систематическое выполнение услуг для одного заказчика. Также планируется запретить самозанятым принимать заказы от клиентов, с которыми они ранее находились в трудовых отношениях.

Авторы законопроекта рассматривают возможность корректировки норм, касающихся времени и количества заказов, которые самозанятый может выполнять для одного заказчика, в зависимости от специфики отрасли.

Для контроля за наймом самозанятых планируется подключить операторов платформ к системе Федеральной налоговой службы. Кроме того, предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что, согласно их прогнозам, зарплаты россиян за три года вырастут на треть.

Рабочие места Минэкономразвития РФ Самозанятые
30 сентября 2024, 09:57
Систему контроля «Честный знак» начали применять на смазочных материалах
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Действующую в Россию с 2017 года национальную систему цифровой маркировки по контролю качества товаров «Честный знак» распространили на производителей технических масел. В пилотную группу вошла компания «Газпромнефть — смазочные материалы».

До конца года предприятие в тестовом режиме введет новые цифровые удостоверения подлинности каждой канистры и бочки для отслеживания пути продукции от производителя до конечного потребителя.

Итоги тестирования на площадке предприятия лягут в основу создания стандартов по отслеживанию контроля качества для всех участников рынка.

«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в „Газпромнефть-СМ“ успешно действует система защиты подлинности продукции», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он отметил, что технология маркировки товарных масел уже действует на Омском заводе смазочных материалов. QR-коды позволяют покупателям проверить, что товар подлинный и действительно произведен предприятием.

В рамках проекта «Честный знак» цифровые системы верификации качества «Газпромнефть-СМ» интегрируют в единую национальную базу данных.

Бизнес Машины Заводы
29 сентября 2024, 11:51
Отношение работодателей в возрастным кандидатам в России изменилось
РИА «Новости»
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В условиях острого дефицита кадров на рынке труда работодатели все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob. Отношение к соискателям старшего возраста тоже стало более лояльным.

В Москве резюме претендентов на руководящие должности составили 32% от общего количества резюме мужчин и 14% - женщин старше 50 лет. На общих основаниях берут на работу пенсионеров 40% столичных работодателей, еще 27% - на отдельные должности.

В пресс-службе SuperJob отметили, что российский рынок труда сейчас находится под влиянием демографических процессов, которые привели к кадровому голоду в экономике. Подбор персонала стал сложнее, и работодатели реализуют две стратегии. Во-первых, больше вкладывают в удержание персонала, а во вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями.

В регионах, где кадровый дефицит ощущается острее, более лояльны к соискателям пенсионного возраста. По России в целом 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров, еще 30% берут таких кандидатов на отдельные позиции. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Среди наиболее популярных должностей у москвичей старше 50 лет - инженер (зарплатные ожидания - 120-350 тысяч рублей), менеджер по продажам (у мужчин - 120-320 тысяч рублей, у женщин - 90-200 тысяч рублей), учитель (90-150 тысяч рублей) и врач (150-350 тысяч рублей).

Если раньше пик зарплатных ожиданий специалистов различных профессиональных групп приходился на возраст 30–39 лет, указали в исследовании, то сейчас и 40-49-летние кандидаты стали реже демпинговать на рынке труда и также часто рассчитывают на достойную зарплату.

Исследования Рубль Пенсионеры Женщины Россия Работа Мужчины Зарплаты Экономика
28 сентября 2024, 00:47
Патриарх Кирилл раскрыл секрет счастья
Unsplash
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Человек способен обрести счастье и благодать через совершение добрых дел. Ими укрепляется безопасность страны и мир между людьми, заявил на проповеди в московском храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Он совершил в Котловке божественную литургию в праздник Воздвижения Креста Господня , после которой выступил с первосвятительским словом. Патриарх Кирилл напомнил, что Иисус Христос искупил на кресте первородный грех, и христиане должны искать прощения через благодать. Ее можно получить через веру и добрые дела.

«Добродетели, добрые дела - это кирпичики, из которых созидается благополучная и счастливая жизнь. Счастье и добродетель - это почти синонимы, и как бы хотелось, чтобы эти слова сегодня многие услышали и попытались претворить в жизнь», - сказал он.

Глава РПЦ заявил, что вера без дел мертва. Патриарх Кирилл добавил, что добрыми делами укрепляется и безопасность страны, и мир среди людей.

В начале сентября на проповеди в московском храме Воскресения Христова он призвал верующих бороться за мир. По его словам, православные молятся о том, чтобы «миновало лихолетье».

Благотворительность РПЦ Православие Религия Патриарх Кирилл Москва
27 сентября 2024, 12:06
Предложивший отдавать мальчиков отцам после развода депутат объяснил свою идею
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Проблему с неплатежами алиментов в России можно решить быстро и кардинально, наделив отцов равными правами в воспитании детей. Об этом 360.ru рассказал депутат Дмитрий Кузнецов.

«Нужно кардинально решать вопрос. Необходимо вернуть отцам равные права в воспитании детей. Тогда проблема будет решена быстро и кардинально», - заявил он.

Ранее парламентарий заявил, что при разводе родителей мальчиков старше восьми лет нужно оставлять с отцами. По его мнению, такая мера решит проблему с неплательщиками алиментов.

Кузнецов отмечал, что ни один адекватный мужчина не станет требовать алиментов с женщины. Параллельно с этим в России, по его мнению, сразу уменьшится количество разводов и вырастет рождаемость.

В мае стало известно о планах запустить в России реестр злостных неплательщиков алиментов. Сведения о должниках и заведенных против них уголовных или административных делах появятся в открытом доступе.

Дети Семья Депутаты

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