В России изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта

Изменения внесли в статью 26 Закона о регистрации недвижимости. Теперь появились новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, а также зданий и сооружений, которые на них расположены.

Если в ЕГРН будут отсутствовать сведения о местоположении границ участка, то регистрационные действия не выполнят. Кроме того, здание, сооружение или объект незавершенного строительства нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить на них права, если они находятся на участке с неучтенными границами.

«Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования», - уточнили в ведомстве.

В Росреестре объяснили, что отсутствие точного местоположения участка является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных владений. Судиться же по этому поводу долго и сложно.

Кроме того, внесение границ участков в ЕГРН защитит права граждан и юридических лиц, в частности, от их незаконного занятия. Владельцы участков могут внести сведения о границах в ЕГРН на основания заявления об осуществлении кадастрового учета и межевого плана.

Ранее директор екатеринбургского агентства недвижимости Екатерина Торопова рассказала, что запрет на сделки без личного присутствия владельцев недвижимости поможет не лишиться жилья.