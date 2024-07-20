20 июля 2024, 19:33

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России

РИА «Новости»
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Заболеваемость листериозом в России в последние годы держится на уровне единичных случаев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом находится на уровне 0,07 на 100 тысяч населения», - отметили в ведомстве.

В 2023-м сотрудники Роспотребнадзора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. По микробиологическим показателям они выявили около 4% проб, несоответствующих гигиеническим нормативам.

В пресс-службе подчеркнули, что по итогам прошлого года специалисты изъяли из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции. Из них 60% составило продовольственное сырье.

Ранее стало известно, что в США зафиксировали вспышку листериоза , охватившей 12 штатов. Погибли два человека. Они отравились колбасными изделиями, купленными в магазине.

Болезни Роспотребнадзор Россия Продукты
20 июля 2024, 17:32
«С такими друзьями и врагов не надо». Дирекцию музея «Курская битва» призвали уволиться
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Размещение на сайте музея-диорамы «Курская битва» статьи немецкого полковника, который пишет о наших советских воинах как об алкоголиках, ссылаясь при этом на двух американских историков, — настоящий позор. Такую оценку случившемуся дал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Размещение на сайте музея-диорамы «Курская битва» статьи немецкого полковника, который пишет о наших советских воинах как об алкоголиках, ссылаясь при этом на двух американских историков, - настоящий позор. Такую оценку случившемуся дал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Я правильно понимаю, что пока мы боремся с переписыванием нашей героической истории, не кто-то, а целый профильный музей, который занимается историческим просвещением, эту историю с помощью лживых статей и переписывает?» - возмутился он.

Хинштейн напомнил, что координирует проект «Единой России» «Историческая память», и заявил, что потребует провести внутреннюю проверку и наказать виновных в «позорном инциденте».

По его мнению, также следовало бы провести аудит сотрудников музея на предмет их профпригодности. Депутат указал на то, что эти люди должны заниматься просветительской деятельностью, а по итоге выходит, что демонстрируют такие вещи.

Отдельно Хинштейн подчеркнул, что руководители музея обязательно должны извиниться перед участниками Курской битвы и их родственниками.

«А потом заняться поиском новой работы, потому что с такими друзьями и врагов не надо!» - заключил парламентарий.

Накануне извинений от музея-диорамы в Белгородской области потребовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Музеи Великая Отечественная война
20 июля 2024, 11:42
Условия семейной ипотеки могут пересмотреть в России
РИА «Новости»
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В России могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека». Такую возможность допустил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

Хуснуллин отметил, что в течение ближайших трех месяцев власти будут наблюдать за реализацией запущенной с 1 июля программы, а вероятные предложения по изменению ее условий рассмотрят не раньше осени.

«Пока мы смотрим, как будет динамика складываться. Потому что ставка высокая, из бюджета мы доплачиваем очень большие деньги, ежегодно это сотни миллиардов рублей. Будем это выносить на уровень правительства, если понадобятся какие-то меры», - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что семейной ипотекой воспользовались свыше 1,1 миллиона семей.

Ранее эксперт по недвижимости Евгений Шавнев сообщил, что чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет.

Россия Ипотека Льготная ипотека
20 июля 2024, 04:10
«Дрожание рук». ФСБ раскрыла новые данные о покушении на Гитлера летом 1944 года
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности России рассекретила новые архивные материалы об обстоятельствах покушения на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в июле 1944 года. Фотокопии документов оказались в распоряжении РИА «Новости».

В числе представленных документов - показания экс-начальника личной охраны Гитлера, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, которые они дали советским органам госбезопасности после Великой Отечественной войны.

Само покушение произошло 20 июля 1944 года в ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово») в Восточной Пруссии.

Высокопоставленные офицеры вермахта спланировали заговор, известный как «Операция „Валькирия“», чтобы убить Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Они считали, что он ведет Германию к краху.

Заговорщики взорвали бомбу во время совещания фюрера с военными, но безуспешно. Гитлер получил лишь травмы и нервный шок, который «выражался в дрожании рук». В полной мере он не смог излечиться, а весной 1945 года нервный шок еще больше усилился.

Большинство заговорщиков были казнены, а их близкие подверглись репрессиям.

По мнению экспертов, нынешнее положение дел в Киеве напоминает ситуацию в Германии 1944 года. Западные СМИ отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский опасается покушений на свою жизнь.

Ранее во Львове неизвестный выстрелил в голову националистке и русофобке Ирине Фарион.

Германия ФСБ Россия Великая Отечественная война
20 июля 2024, 00:29
Суд рассмотрит дело о военных преступлениях финских оккупантов в Карелии
Пресс-служба Генпрокуратуры
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В Карелии рассмотрят заявление об установлении факта геноцида народов СССР, направленного по поручению генерального прокурора Игоря Краснова в Верховный суд Республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Рассматривается вопрос признания геноцидом советского народа установленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии в годы ВОВ на территории Карело-Финской ССР в границах современной Карелии», - отметили в сообщении.

Суду представили материалы в 14 томах, в которых изложены доказательства убийств и массовых истязаний оккупантами мирных жителей и военнопленных.

В ходе заседания показания дадут свидетели, являющихся очевидцами событий 1941–1944 годов, а также осведомленных о фактах злодеяний фашистов от участников Великой Отечественной войны.

Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны.

Генпрокуратура РФ Суд Игорь Краснов

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