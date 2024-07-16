16 июля 2024, 10:05

В Росфинмониторинге заявили о причастности к теракту в «Крокусе» интернациональной команды

РИА «Новости»
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К теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске причастна интернациональная команда преступников, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Такие данные он представил, выступая во вторник в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

К организации атаки, по его информации, причастны представители из центральноазиатских и европейских стран. В их числе есть и россияне, подчеркнул Чиханчин.

Подробности глава Росфинмониторинга разглашать не стал, указав на то, что следствие по делу о теракте продолжается.

«Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран», - добавил он.

В апреле Чиханчин сообщал, что в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле» участвовали граждане нескольких стран. Использовалась при этом в том числе криптовалюта.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Жертвами стали 145 человек.

Теракт в «Крокусе»
16 июля 2024, 11:59
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
РИА «Новости»
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Для развития экономики России открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова привело РИА «Новости».

«Для развития экономики страны эти дороги имеют ключевое значение», - отметил он.

Хуснуллин пояснил, что рядом с трассами М-12 Москва - Казань и М-11 Москва - Петербург проживают порядка 5% населения страны.

Кроме того, вице-премьер назвал Северный обход Твери на М-11 «Нева» хорошей трассой и заявил, что лично проверил этот участок дороги.

«Нет замечаний, сам лично проехал. Трасса хорошая», - добавил Хуснуллин.

В общей сложности с 2022 по 2024 год в новых регионах России восстановят порядка двух тысяч километров дорог. По состоянию на июнь 2024 года строители уже восстановили свыше 1350 километров автодорог, в том числе стратегически важные объекты.

Дороги Россия
16 июля 2024, 11:15
Путин за рулем Lada Aura прибыл на открытие участка трассы М-11
РИА «Новости»
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С открытием северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час, заявил президент РФ Владимир Путин. Отдельно глава государства отметил, что открытие новых участков дорог позволяет сделать новые шаги в укреплении логистики в стране, сообщило РИА «Новости».

Во вторник утром президент за рулем Lada Aura прибыл на участок северного обхода Твери - трассы М-11 «Нева».

Строительство этого участка стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.

Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей экономики России, подчеркнул Путин.

По словам главы государства, открывая новые участки трасс, страна делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров.

Дороги Владимир Путин
16 июля 2024, 10:33
Пополнять баланс мобильника в России могут разрешить только по паспорту
РИА «Новости»
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В России могут ужесточить процедуру пополнения баланса мобильного телефона. По данным «Ведомостей», Минцифры предложило разрешить делать это только при предъявлении паспорта.

Помимо этого, в министерстве считают, что продавать сим-карты нужно только после проверки паспортных данных по базе МВД, добавил источник издания. За несоблюдение таких требований продавцов предлагают штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую проданную с нарушениями симку.

Поправки Минцифры предлагает внести в закон «О связи», уточнил собеседник «Ведомостей». Сейчас, по его данным, они проходят межведомственное согласование. Принять в Госдуме их могут до окончания весенней сессии, то есть до 4 августа.

Официально в ведомстве эту информацию пока не комментировали.

В России могут ужесточить процедуру пополнения баланса мобильного телефона. По данным «Ведомостей» , Минцифры предложило разрешить делать это только при предъявлении паспорта.

Смартфоны
16 июля 2024, 08:48
Огромная пробка возникала на Крымском мосту со стороны Тамани
РИА «Новости»
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Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до тысячи. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной обстановке на мосту.

Если по состоянию на 05:00 в очереди стояли порядка 700 машин, то уже в 06:00 пробка возросла до 900 автомобилей.

«По состоянию на 07:00 со стороны Тамани в очереди находятся около 1000 транспортных средств. Досмотра очереди со стороны Керчи нет, время ожидания может составить до трех часов», - сообщили в оперштабе.

По Крымскому мосту разрешен проезд автомобилей «пикап», минивэн и негрузовых микроавтобусов, а также легкового транспорта. Грузовой транспорт может попасть на полуостров сухопутным коридором через территорию новых регионов, а также с помощью Керченской паромной переправы.

Днем ранее в очереди у Крымского моста встали более 1500 автомобилей.

Крымский мост Пробки

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