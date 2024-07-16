В Росфинмониторинге заявили о причастности к теракту в «Крокусе» интернациональной команды

К организации атаки, по его информации, причастны представители из центральноазиатских и европейских стран. В их числе есть и россияне, подчеркнул Чиханчин.

Подробности глава Росфинмониторинга разглашать не стал, указав на то, что следствие по делу о теракте продолжается.

«Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран», - добавил он.

В апреле Чиханчин сообщал, что в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле» участвовали граждане нескольких стран. Использовалась при этом в том числе криптовалюта.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Жертвами стали 145 человек.