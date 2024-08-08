08 августа 2024, 11:49

В работе YouTube в России произошел массовый сбой

Global Look Press
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Пользователи платформы YouTube сообщили о сбоях в работе. Об этом свидетельствует растущее количество жалоб на портале сбой.рф.

Пользователи отметили, что не работают ни главная страница, ни приложение сервиса. Причины сбоя не уточняются.

На фоне возникших проблем у YouTube россияне ищут альтернативу популярному сервису. Так в отечественном сегменте App Store видеохостинги «VK Видео» и Rutube оказались самыми скачиваемыми и обогнали американскую платформу по популярности в разделе с бесплатными программами.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что в России не рассматривалась принудительная блокировка YouTube. По его словам, видеохостинг стал работать медленнее из-за деградации кэширующего оборудования.

Интернет Блокировки Видео Россия YouTube
08 августа 2024, 11:04
Дудя оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
pxhere.com
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Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Юрию Дудю* административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. Дудь* распространял материалы в интернете без нужной маркировки.

За отказ ставить плашку с предупреждающим текстом в свои видео и посты в социальных сетях Дудю* уже грозили возбуждением уголовного дела. Журналисты находили в аккаунтах блогера десятки сообщений без требуемой подписи. За каждый такой случай предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение суд оштрафовал юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей.

*внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ

Суд Юрий Дудь Иноагенты
08 августа 2024, 09:48
Россиянин свел счеты с жизнью из-за поломки машины сразу после ее дорогого ремонта
pxhere.com
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Житель Подмосковья покончил с собой после поломки двигателя в его автомобиле Hyundai Tucson сразу после дорогостоящего обслуживания в техцентре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, в предсмертном обращении к супруге он просил винить в своей смерти сотрудников автосалона.

Мужчине было 57 лет. Послание жене Иван (имя изменено) оставил в мессенджере, рассказав, что ему навязали ремонт в СТО в Балашихе, после чего выставили огромный счет, а вскоре после завершения работ двигатель сломался.

Также Иван попросил прощения у близких и коллег за свое решение покончить с собой, объяснив это физической и душевной болью, вызванной ситуацией с автомобилем. По словам родственников, около двух недель до этого он находился в депрессивном состоянии.

Ранее эксперты сообщали о росте цен на ремонт машин из-за подорожания запчастей.

Машины Балашиха Ремонтные работы
08 августа 2024, 09:01
Российским дачникам рассказали о способе сокращения налоговой нагрузки
pxhere.com
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Дачники могут сократить свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку, которая не требует фундамента. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он разъяснил, что собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество за баню, сарай, туалет или аналогичные сооружения только тогда, когда постройка имеет признаки капитального строения - залитый фундамент. Кроме того, к постройке могут применить повышенную налоговую ставку, если объект сдается в аренду.

Для тех, кто хочет снизить налоговую нагрузку, депутат рекомендовал обратить внимание на использование некапитальных конструкций.

«Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание», - добавил Гаврилов.

Такой подход, по мнению парламентария, позволит использовать необходимые постройки на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя.

Госдума РФ Налоги КПРФ
08 августа 2024, 08:40
Стало известно, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне
РИА «Новости»
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Вернувшиеся после обмена россияне продолжат работу. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», - сказал глава СВР.

Между Россией и Западом произошел самый масштабный обмен заключенными со времен холодной войны. По итогам сделки в домой вернулись восемь арестованных или осужденных россиян, их встретил президент России Владимир Путин. Каждого глава государства приветствовал крепким рукопожатием или объятиями.

Обмен проходил в Анкаре при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. Со своей стороны Россия обменяла 16 человек. Ранее ФСБ показала видео отправки заключенных. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала процесс обмена между странами «деликатной дилеммой».

Разведка Россия Работа

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