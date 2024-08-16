В Приморье все больницы перевели на резервные источники питания

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инициатором создания организации были бывшие муниципальные депутаты, которые сбежали за границу после начала спецоперации. Они же, по данным ГП, являются резидентами с немецкой «пропиской».

«„Депутаты“ выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Также в пресс-службе подчеркнули, что НПО пытается открыть представительства в странах Европейского Союза, используя средства западных кураторов. Организация распространяют фейки о работе органов государственной власти России и поддерживают экстремистские объединения.

Минюст недавно внес в реестр иностранных и международных НПО Фонд имени Конрада Аденауэра. Деятельность этой организации в России также признали нежелательной.