16 августа 2024, 12:34

В Приморье все больницы перевели на резервные источники питания

РИА «Новости»
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Медицинские учреждения, находящиеся в зоне отключения электричества в Приморье, перевели на резервные источники питания, все они работают штатно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отключение электричества в Приморье произошло в четверг, 16 августа, из-за замыкания оборудования сетей, рассказали в правительстве региона. По данным властей, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение часа.

Ранее в компании ДРСК сообщили, что затронувшее множество населенных пунктов отключение электричества в Приморском крае произошло из-за замыкания оборудования ГРЭС Сибирской генерирующей компании.

По последним данным, подачу электроэнергии возобновили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске, Находке, а также ряде районов Владивостока. Водоснабжение в Приморье пообещали восстановить после подачи электроэнергии на насосы.

Электричество Приморье
16 августа 2024, 08:40
Работу «Депутатов Мирной России» признали нежелательной
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инициатором создания организации были бывшие муниципальные депутаты, которые сбежали за границу после начала спецоперации. Они же, по данным ГП, являются резидентами с немецкой «пропиской».

«„Депутаты“ выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Также в пресс-службе подчеркнули, что НПО пытается открыть представительства в странах Европейского Союза, используя средства западных кураторов. Организация распространяют фейки о работе органов государственной власти России и поддерживают экстремистские объединения.

Минюст недавно внес в реестр иностранных и международных НПО Фонд имени Конрада Аденауэра. Деятельность этой организации в России также признали нежелательной.

Германия Депутаты Россия
15 августа 2024, 18:23
Житель Уфы после вазектомии стал отцом пятого ребенка
РИА «Новости»
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Многодетный отец сделал вазектомию в клинике Уфы. Через год у семье появился пятый ребенок, это сильно удивило мужчину и теперь он судится с клиникой, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летний отец четверых детей Максим обратился в клинику «Промедицина», где ему провели операцию по пережатию семенных каналов. Она предусматривала, что зачать ребенка житель Уфы уже не сможет.

Вот только в ноябре прошлого года у мужчины родился пятый ребенок. Тест ДНК подтвердил, что малыш является его родным ребенком. Уфимец со спермограммой пришел в клинику. Врачи назвали произошедшее чудом.

Клиника предложила вернуть деньги за операцию. Сейчас многодетный отец планирует отсудить у нее средства на предстоящие расходы по содержанию ребенка и его матери.

Ранее москвичка потеряла возможность дышать носом из-за двух неудачных пластических операций.

Дети Уфа
15 августа 2024, 08:57
Экс-продюсера обязали выплатить группе «Вирус!» 500 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Бывшему продюсеру группы «Вирус!» Игорю Селиверстову придется выплатить 500 тысяч рублей за исполнение треков музыкального коллектива. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, Селиверстов объединился с бывшей участницей группы Людмилой Харт и проводил концерты по стране.

Они исполняли песни «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи» и другие, хотя не имели на это права и не выплачивали авторские отчисления. Представитель «Вируса!» Валерия Рытвина отметила, что суд обязал Селиверстова возместить 500 тысяч авторам треков.

Ранее Адвокат Мария Косицкая призвала россиян не забывать о правах при использовании материалов, созданных нейросетью. По ее словам, зачастую в правилах подобных сервисов указывается невозможность коммерческого использования таких объектов, поэтому необходимо читать лицензионное соглашение.

Суд Музыка
15 августа 2024, 04:12
Регулярное опрыскивание уничтожит некоторые домашние цветы
Unsplash
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Некоторые популярные комнатные растения испортятся, если регулярно опрыскивать их водой. Влага вызовет загнивание на листьях орхидеи, бегонии, кактуса и фиалки, сообщил сайт Ferra.

Влаголюбивая орхидея не переносит водяной душ, выяснили журналисты. Из-за попадания воды на листьях может появиться гниль и развиться инфекция.

Похожим образом отреагирует бегония. Вместо водных процедур специалисты советуют протирать ее листья влажной тканью. Африканская фиалка тоже плохо реагирует на воду. Из-за капель на ее листьях появятся пятна и разовьются патогенные процессы.

Последней группой растений, которым противопоказаны опрыскивания, стали суккуленты. Они впитывают воду корнями, поэтому при ее попадании на кожицу может появиться плесень.

Другие цветы нужно опрыскивать, особенно осенью и зимой, сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. По ее словам, нехватка влаги проявится пожелтением листьев.

Ученые Сад и огород

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