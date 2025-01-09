В Приморье поймали конфликтного амурского тигра, нападавшего на животных в селах

«В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты <…> отловили конфликтную особь амурского тигра, которая беспокоила местных жителей, выходя в населенные пункты и нападая на домашних животных», - сообщили в министерстве.

Пойманный тигр оказался взрослым упитанным самцом. Осмотр не выявил травм или признаков заболеваний. Хищника доставили в реабилитационный центр «Тигр» в село Алексеевка. Решается вопрос о выпуске зверя в лес в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Тигра удалось поймать только после того, как местные жители по рекомендации охотнадзора начали закрывать на ночь собак.

Несколько дней назад в Хасанском районе Приморья обнаружили мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением. Хищник получил ранение в область правой лопатки.