09 января 2025, 05:13

В Приморье поймали конфликтного амурского тигра, нападавшего на животных в селах

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Охотнадзор и сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в населенные пункты и нападал на домашних животных. Краевое министерство природы сообщило, что хищника, скорее всего, перевезут в малонаселенную местность.

«В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты <…> отловили конфликтную особь амурского тигра, которая беспокоила местных жителей, выходя в населенные пункты и нападая на домашних животных», - сообщили в министерстве.

Пойманный тигр оказался взрослым упитанным самцом. Осмотр не выявил травм или признаков заболеваний. Хищника доставили в реабилитационный центр «Тигр» в село Алексеевка. Решается вопрос о выпуске зверя в лес в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Тигра удалось поймать только после того, как местные жители по рекомендации охотнадзора начали закрывать на ночь собак.

Несколько дней назад в Хасанском районе Приморья обнаружили мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением. Хищник получил ранение в область правой лопатки.

Природа Приморье Животные
08 января 2025, 20:07
«Серьезно поговорили». Иноагент Земфира отказалась от политики на последнем концерте
Unsplash
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Российская артистка Земфира* выступила в Дубае без политических высказываний со сцены. Источники Telegram-канала Mash утверждали, что певица пошла на это после разговора с организаторами концерта.

Собеседники издания заявили, что перед началом концерта у певицы состоялся серьезный разговор с организаторами. Ей пригрозили проблемами со въездом в Дубай и крупным штрафом.

Российский Минюст внес Земфиру* в список иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что певица открыто поддерживала Украину и получала поддержку из иностранных источников.

Позднее Земфира* подала к Минюсту иск, потребовав признать незаконным включение в список иностранных агентов. Суд в рассмотрении иска отказал. Уже в сентябре Министерство юстиции объяснило, что певица попала в иноагенсткий список за свою политическую деятельность.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Концерты Иноагенты Дубай Певица Земфира
08 января 2025, 17:24
Россияне начали массово наряжать детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»
Global Look Press
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Детей в России стали массово наряжать в костюмы убийц из сериала «Игра в кальмара». Этот образ оказался одним из самых популярных на новогодних елках, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам родителей, дети в восторге от такого подарка. Школьники и детсадовцы фотографируются в масках и с пластиковым оружием у новогодних елок.

«Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем подняли цены на атрибутику на 40%», - написали авторы поста.

Сейчас костюмы стоят от трех до пяти тысяч рублей.

Одновременно с этим психологи предупредили, что сериал опасен для детской психики из-за демонстрации насилия. Тем более нежелательно копировать его героев.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства. Так он отреагировал на новость о поддержке импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщил Ura.ru.

Дети Сериалы Сериал "Игра в кальмара"
08 января 2025, 16:08
Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году
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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утвержденных праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно календарю, в честь Дня защитника Отечества жители России будут отдыхать два дня - уик-энд 22 и 23 февраля. Международный женский день тоже выпал на субботу и воскресенье, в перечне выходных 8 и 9 марта.

Праздник весны и труда продлятся до 4 мая. Также с 8 по 11 мая в России будут отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Выходными днями в честь Дня России станут с 12, 13, 14 и 15 июня. Также россияне смогут отдохнуть в День народного единства - с 2 по 4 ноября.

Ранее психолог Инна Паустовская дала советы, как эффективнее отдохнуть перед трудовыми буднями. Она рекомендовала проводить как можно меньше времени в соцсетях и стараться не заходить на маркетплейсы.

Семейный системный психолог Оксана Борщенко рассказала Ura.ru , что полезно распланировать свои выходные, чтобы испытывать меньше стресса. По ее словам, следует не перегружать себя обильной пищей, напитками и общением.

Праздники Михаил Мишустин
08 января 2025, 14:57
Москвичи начали массово избавляться от новогодних подарков
Unsplash
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Жители Москвы стали продавать за бесценок вещи, полученные в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщил kp.ru.

На сайтах с объявлениями о продаже появились духи, посуда, аэрогрили и другие презенты. Продавцы часто оставляют к ним пометку о том, что предмет подарили на Новый год, но он оказался не нужен.

Лидером среди таких ненужных подарков оказался фен Dyson. Обычно цена на эту технику для ухода за волосами составляет 45-65 тысяч рублей, но с рук ее можно приобрести дешевле. По информации издания, многие мужчины путают фен и стайлер и дарят возлюбленным не то, что те просили. Также среди объявлений появилось много предложений о продаже телефонов, сертификатов и детских игрушек.

В декабре издание провело опрос о том, как россияне выбирают новогодние подарки для своих детей. Примерно 10% респондентов отметили, что не скупятся и покупают самое лучшее.

Ранее Роскачество предупредило, что не все подарки можно вернуть, несмотря на закон «О защите прав потребителей. По данным Ura.ru , возврату не подлежат продукты, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия

Новый год Москва

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