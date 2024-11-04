04 ноября 2024, 22:34

В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева

РИА «Новости»
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Ростовские СМИ распространили информацию о проведенных в рабочем кабинете губернатора региона Василия Голубева обысках, но эти сведения не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказала она.

Четвертакова добавила, что Голубев сегодня провел торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, а после этого рабочие совещания. Кроме того, на 5 ноября у него также запланированы встречи и совещания.

До этого СМИ сообщили, что московские правоохранители провели обыск в рабочем кабинете Голубева, изъяв документы по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона.

Ранее губернатор Ростовской области объявил о своей отставке из-за перехода на другую работу. Его обязанности будет временно исполнять бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Россия Чиновники Полиция
04 ноября 2024, 21:34
«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области
РИА «Новости»
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Московские правоохранители нагрянули с обыском в рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее заявил, что переходит на другую работу. Об этом сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Обыски прошли в кабинете Голубева в здании регионального правительства 2 ноября.

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», - сообщил источник журналистов.

В числе подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами оказались несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. После обысков силовики вынесли предупреждения, ограничившись беседой в кабинете.

Источник издания в региональном правительстве уточнил, что столичные силовики уже затребовали документацию по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона. Там вскрылись большие нарушения. Кроме того, перепроверяется документация, касающаяся денежных потоках во время строительства объектов к чемпионату миру 2018 года.

По словам источника в силовых структурах, по команде сверху поднимут и проверят все, что «долгие годы „находилось под покровом тайны“.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ростовской области бывшего гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

МВД РФ Коррупция Россия Чиновники Владимир Путин Полиция
04 ноября 2024, 20:46
Эрнст призвал не запрещать дипфейки в России
РИА «Новости»
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Директор Первого канала Константин Эрнст выступил с призывом не запрещать дипфейки, чтобы не навредить развитию технологий. Об этом он заявил на сессии «Будущее технологий» в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

Эрнст выразил уверенность, что запретить дипфейки на законодательном уровне так же бессмысленно, как и плохую погоду. По его мнению, запрет негативно скажется на развитии технологий и сделает российские компании неконкурентоспособными на мировом рынке.

Глава Первого канала также пояснил, что дипфейк не отличается от фейка и юридически является частным случаем. Он отметил, что в России уже существует закон о фейках, который отлично работает.

В ходе выступления Эрнст также сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

Причиной такого мнения он назвал iPhone. По словам Эрнста, это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества».

Первый канал Дипфейк Технологии Константин Эрнст
04 ноября 2024, 19:36
Экс-глава МИД Австрии назвала безопасной жизнь в России
РИА «Новости»
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Я знаю много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что считают Россию нормальной», - отметила Кнайсль.

По ее мнению, в России отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные». Экс-дипломат подчеркнула, что благодарна возможности жить в сельской местности.

Кнайсль удивило, что она может гулять с собаками в любое время суток. По ее словам, это невозможно в большинстве городов Европы. Больше всего, добавила бывший министр, ее поразила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.

Экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Рязанскую область.

Ранее она назвала Владимира Путина отличным президентом, который очень хорошо разбирается в человеческой природе.

Австрия Европа Россия Владимир Путин
04 ноября 2024, 01:53
«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Нефтяная компания «Татнефть» потребовала от суда взыскать с АО «Туполев» и его филиала Казанского авиационного завода имени Горбунова 5,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует запись в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Иск в суд поступил в производство 1 ноября. Его зарегистрировали в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Суть иска неизвестна, его будет рассматривать суд первой инстанции. Сумма исковых требований указана в размере 5 607 347 200 рублей.

Ранее стало известно, что «Татнефть» планирует направить 91,2 миллиарда рублей на строительство завода терефталевой кислоты на своем нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Инвестиционный совет Татарстана на заседании 13 октября одобрил проект компании.

Рубль Суд Татарстан Заводы

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