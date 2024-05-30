30 мая 2024, 11:56

В пломбире из российских магазинов нашли кишечную палочку

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В популярных торговых сетях и интернет-магазинах обнаружили мороженое с заменителем молочного жира, не указанном на упаковке, кишечной палочкой и признаками фальсификации. Результаты контрольной закупки опубликовало Роскачество.

Специалисты купили мороженое 38 торговых марок в четырех интернет-магазинах и девяти федеральных торговых сетях. Упаковки обезличили и проанализировали по 230 показателям - на безопасность, достоверность маркировки и качестве сырья.

Лишь более 60% образцов соответствовали обязательным требованиям. Среди них пломбир марок «Золотой стандарт», «Вологодский пломбир», «Светаево», «Коровка из Кореновки», «Чистая линия», Monterra и «Монарх», сливочное мороженое «Белое золото», «ВкусВилл», «Степ», «Магнат», «Свитлогорье» и других производителей. Молочное и двухслойное мороженое Эkzo, Bounty, Maxiduo и M&M’s тоже отвечало стандартам.

По наличию фитостеринов определили мороженое с заменителем молочного жира. Производители «Как раньше», «Ля Фам» и «Филевское» не указали его на упаковке. Признаки фальсификации обнаружили в продукции марок «Филевское», «Ленинградское», «Вкусландия», «Ля Фам» и «Как раньше». В пломбире «Ермолино» и «Мишка на полюсе» нашли бактерии группы кишечной палочки.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала есть не больше одной порции пломбира в день, потому что он очень калорийный. Худеющих она призвала переключиться на сорбет.

Еда Роскачество Магазины Продукты
30 мая 2024, 10:38
Стало известно возможное место прощания с Анастасией Заворотнюк
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, предположительно, проведут в Московском театре имени Олега Табакова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, родные артистки намерены организовать прощание в театре, где Заворотнюк исполняла роли до тяжелого заболевания.

Она служила в театре с 1993 года. На счету Заворотнюк такие роли, как Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».

Актриса скончалась минувшей ночью от рака мозга, который диагностировали ей в 2019 году. За две недели до смерти здоровье Заворотнюк резко ухудшилось : появились сильные головные боли и слабость. Артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

Театры Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 10:15
Исхудала и почти не двигалась. Стало известно о состоянии Заворотнюк перед смертью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. Как сообщил Telegram-канал Shot, женщину мучали головные боли и слабость, артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

Перед смертью 53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино. Муж - фигурист Петр Чернышев - все это время находился с любимой.

«Ее периодически возили в государственную больницу на процедуры, также в конце прошлого года она прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако глиобластома головного мозга не отступила», - написали авторы материала.

Две недели назад состояние звезды резко ухудшилось.

Заворотнюк долгие годы боролась с раком мозга. Болезнь у знаменитости диагностировали в 2019 году, тогда семья и представители звезды «Моей прекрасной няни» практически не давали комментариев насчет состояния артистки.

Актриса не появлялась на публике. Она перенесла несколько операций и прошла серию курсов лечения. После семья забрала ее домой, но ходили слухи, что после курса химиотерапии блиставшую на экранах женщину с трудом можно было узнать.

Семья неоднократно опровергала сообщения об ухудшении здоровья Анастасии.

Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Старшая дочь знаменитости подтвердила смерть актрисы. Она пообещала, что запомнит мать счастливой и любящей.

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. Как сообщил Telegram-канал Shot , женщину мучали головные боли и слабость, артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

Больницы Болезни Семья Анастасия Заворотнюк Женщины Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 09:59
«В ней никогда не было актерствования». Актриса Дубакина — о Заворотнюк
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк всегда отличалась добротой, целеустремленностью и желанием помочь коллегам. Ее смерть стала невосполнимой утратой для всех, рассказала 360.ru исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина.

«Она была очень целеустремленным человеком, трудолюбива. В ней никогда не было актерствования - хочу, не буду. Очень скромно всегда себя вела. Старалась помогать всем коллегам», - заявила артистка.

Заворотнюк, по ее словам, всегда отличалась чуткостью по отношению к коллегам.

«Если спрашиваешь какой-то совет, всегда откликалась. Была очень отзывчивым человеком», - сказала Дубакина.

Она также вспомнила, что во время съемок «Моей прекрасной няни» Заворотнюк очень тепло относилась ко всем на площадке. Давала коллегам рекомендации, если те просили.

«Сил близким. Очень страшная новость», - заключила Дубакина.

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она скончалась после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 03:19
Продажу алкоголя в duty free в аэропортах предложили лимитировать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МВД предложило ограничить количество алкогольной продукции, которое смогут приобретать пассажиры на внутренних авиарейсах в магазинах duty free аэропортов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, в 2021–2023 годах авиаперевозчики расторгли около 6,3 тысячи договоров с пассажирами из-за привлечения их к ответственности по статьям КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», в том числе и по статьям Уголовного кодекса.

Сняли с рейсов из-за деструктивного поведения почти 4,9 тысячи человек. Общее количество хулиганских действий в состоянии опьянения за этот период в самолетах превысило 11,9 тысячи случаев.

Ранее стало известно, что футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда , направляющегося в Самару из Москвы по причине того, что спортсменки якобы устроили дебош в вагоне.

Алкоголь Самолеты

Новости по теме